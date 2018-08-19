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Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК «Энергия»

Следователи заподозрили во взяточничестве нескольких сотрудников ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации "Роскосмос" провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК "Энергия". Сейчас они дают признательные показания», — сообщила пресс-служба.

«Роскосмос» отметил, что тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать взяточничество и иные финансовые преступления на предприятиях ракетно-космической отрасли.

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. В том числе проверка проводилась в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс». Отмечалось, что при необходимости результаты проверок будут переданы в правоохранительные органы.

В начале июля у РКК «Энергия» сменился руководитель: Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию с должности гендиректора корпорации.

С момента назначения 24 мая гендиректором «Роскосмоса» Рогозин сменил руководство ключевых предприятий отрасли. Заменено руководство самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Сменено руководство ЦЭНКИ (организация, управляющая космодромами), АО «Глонасс» (оператор системы «Эра-Глонасс»). Также заявление об увольнении написал директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого расследуется дело о хищениях.

Кроме того, в июле стало известно о расследовании дела о государственной измене в отношении сотрудников головного НИИ отрасли — подмосковного НИИмаша. В связи с этим был задержан 74-летний ученый Виктор Кудрявцев.

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