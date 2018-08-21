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Песков не увидел конкретики в заявлении Microsoft о подготовке хакерами новых атак

В заявлении Microsoft о подготовке российскими хакерами атак для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы в конгресс США, нет конкретики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы», – сказал Песков.

По его словам, нет информации о каких-либо доказательствах, а также непонятно, на основании чего американская сторона сделала соответствующие выводы. «Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборы не было», – добавил он. Песков отметил, что эти «достаточно серьезные обвинения» не могут звучать голословно: «По-прежнему мы не понимаем, на основании чего, что за Fancy Bear, при чем тут российская военная разведка».

Ранее Microsoft заявила о том, что обнаружила новые попытки хакеров оказать влияние на осенние выборы в конгресс США. По данным компании, за этим стоит группа Strontium (Fancy Bear, APT28), которая «связана с российский правительством». Интернет стал для некоторых правительств средством кражи и утечки информации, распространения дезинформации и потенциальной попыткой вмешаться в голосование, говорится в заявлении компании: «Мы видели это во время выборов в США в 2016 г.»

Microsoft выполнила распоряжение суда и передала контроль над шестью интернет-доменами, созданными Strontium. Однако компания полагает, что атаки могут быть продолжены.

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