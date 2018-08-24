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Путин сменил посла России в Белоруссии

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич освобожден от должности и назначен российским послом в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Соответствующие указы президента Владимира Путина опубликованы на портале правовой информации.

До Бабича должность посла и спецпредставителя президента совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов – они были послами на Украине. С 2006 г. послом России в Белоруссии был бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков. Он освобожден от дипломатической должности указом президента. Предложения о кандидатах в послы вносятся МИДом, а назначаются они указом главы государства после получения официального согласия (агремана) принимающей стороны.

Бабич стал полпредом ПФО в декабре 2011 г., до этого в 2003 – 2011 гг. был депутатом Госдумы. Перед одобрением парламентом кандидатуры Бабича на пост посла в Минске близкий к думскому руководству собеседник «Ведомостей» отмечал, что Бабич – человек, который «прошел военную службу, был депутатом, знает все». В «родственных» государствах нужны политические назначенцы, прошедшие огонь и воду, а не дипломаты, считает собеседник: «Беларусь – союзное государство, у нас с ними много гуманитарных связей, и там нужен общественный деятель, который может решать эти дела. Бабич – человек, который знает всю эту кухню».

Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» рассказывал, что к Бабичу хорошо относятся в Кремле, но ему слишком долго пришлось оставаться в ПФО – назначения на другие посты по разным причинам не складывались. Другой близкий к администрации президента человек не исключал, что Белоруссия с трудом дала агреман, поскольку Бабич на всех своих постах «развивает слишком активную деятельность, из-за чего [у Минска] могли быть опасения».