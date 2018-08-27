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Коллектив ИНИОН обратился с открытым письмом в РАН из-за угрозы выселения

Коллектив Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) в открытом письме к президенту Российской академии наук (РАН) Александру Сергееву попросил остановить выселение учреждения из здания в Москве. Текст обращения научного руководителя ИНИОНа академика Юрия Пивоварова от имени коллектива опубликовала на своей странице в Facebook ведущий научный сотрудник института Оксана Киянская.

«Над ИНИОНом вновь нависла угроза. В Министерстве науки и высшего образования было проведено совещание, смысл которого заключается в том, чтобы выселить подразделения института из тех зданий, в которых он сейчас располагается. Это будет означать не очередной переезд, что само по себе проблема, а добивание ИНИОНа», – говорится в письме.

Сейчас ИНИОН располагается в здании по ул. Кржижановского в средоточии социально-гуманитарных учреждений академии, указывает Пивоваров. По его словам, расположение не просто удобно и привычно, а является необходимым условием для нормального функционирования ИНИОНа. «Судя по всему, нас хотят перевезти в место, совершенно не приспособленное для института социально-гуманитарного профиля», – отмечает Пивоваров.

Сотрудники других институтов приходят в ИНИОН выписывать новую литературу и наоборот, объясняет академик: без такого очного традиционного общения ИНИОН не сможет выполнять свою функцию центрального связующего звена социально-гуманитарных институтов РАН, и интернетом здесь не обойтись. К тому же будет разорвана связь между различными подразделениями ИНИОНа, что приведет к дезинтеграции нашего института, распаду его целостности, подчеркивает Пивоваров.

На свое нынешнее место ИНИОН переехал в 2015 г. после пожара в здании на Нахимовском проспекте. Тогда огонь, вызванный коротким замыканием, уничтожил более 5 млн экземпляров изданий в библиотеке института. В июле 2017 г. управление служебными зданиями потребовало от ИНИОНа переехать, объяснив это необходимостью ремонта здания на ул. Кржижановского. Позже институту предложили занять помещение Всероссийского института научной и технической информации РАН. Против этого выступили более 600 ученых, заявивших в письме в ФАНО об очень плохих условиях работы в предлагаемом новом здании.