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«Единая Россия» опровергла отставку куратора региональных выборов

Информация о возможной отставке замруководителя центрального исполкома «Единой России», руководителя управления региональной и технологической работы Андрея Парфенова не соответствует действительности, заявили в пресс-службе партии.

«Андрей Парфенов работает и продолжит работать на своей должности. Такому авторитетному изданию как «Ведомости» хотелось бы напомнить о важности проверки информации, полученной от непонятных источников. Пресс-служба Партии всегда готова оперативно предоставить СМИ достоверную и актуальную информацию», – подчеркнули в пресс-службе.

О том, что Парфенов, курирующий в партии региональные выборы, может покинуть свой пост, «Ведомостям» рассказывали два близких к администрации президента источника. По словам одного из них, среди обсуждаемых кандидатур на это место рассматривается руководитель исполкома московской «Единой России» Олег Смолкин.

Замена возможна после выборов в регионах 9 сентября, а одним из поводов могут стать итоги голосования в Иркутской области, говорил один из собеседников: именно Парфенов направлял туда своих технологов и на выборы губернатора в 2015 г., которые выиграл коммунист Сергей Левченко, и на выборы областного парламента 2018 г., с которыми у партии тоже проблемы (близкие к администрации собеседники и люди в «Единой России» говорили «Ведомостям», что единороссы могут впервые с 2007 г. проиграть голосование по партспискам, уступив 1-е место КПРФ). О том, что Парфенова собирались увольнять еще после иркутских выборов 2015 г., говорил и другой человек, близкий к администрации президента: «Но тогда его отстоял [тогдашний секретарь генсовета партии Сергей] Неверов». По словам еще одного близкого к администрации собеседника, вопрос может обсуждаться после 9 сентября и все будет зависеть от результата партии на выборах и «видения этого в руководящих инстанциях».

В то же время близкий к партийному руководству собеседник заверял, что Парфенов никуда не собирается, а слухи об его уходе появляются периодически. Но если это произойдет, партия потеряет хорошего управленца, указывал собеседник. Если Парфенову и уходить, то только в администрацию президента: у него налажена работа с регионами и везде есть связи, отмечает другой партиец. Сам Парфенов заявлял, что никуда не собирается и слухи о его уходе не соответствуют действительности.

Парфенов с 2000 г. участвовал в разных выборах как консультант и технолог, в 2007–2012 гг. работал на ряде должностей в «Единой России», в 2012 г. стал замруководителя исполкома, где возглавил сначала технологическое управление, а затем управление региональной и технологической работы.