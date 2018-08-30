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Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в политической избирательности

Президент США республиканец Дональд Трамп обвинил соцсети в предвзятом отношении к своей партии. «Я думаю, что Google, Facebook и Twitter ... относятся к консерваторам и республиканцам очень несправедливо», – приводит Reuters его заявление в Белом доме. Трамп уверен, что они «действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть этой страны». «Это не правильно. Это нечестно. Это может быть не законно, но мы посмотрим. Мы просто хотим справедливости», – добавил он.

Параллельно Трамп опубликовал на своей странице в Twitter обвинения в адрес Google. Суть претензий заключается в том, что заявления экс-президента США Барака Обамы компания публиковала на своей домашней странице, а с приходом Трампа отказалась от этой практики. В Google напомнили о трансляции обращения Трампа к нации 30 января.

В еще одном сообщении президент США обратил внимание на то, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» являются ссылками на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», – пообещал Трамп.

Американский президент нередко критикует СМИ за нелицеприятные отзывы о его работе. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.