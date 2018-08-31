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На крупном оборонном заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв

На крупном оборонном предприятии – заводе им. Свердлова под Нижним Новгородом – произошел взрыв. Сам завод сообщил, что произошел «хлопок» в здании утилизации мин. По данным информационных агентств, есть погибшие и пострадавшие.

Завод, в частности, занимается производством взрывчатых веществ и снаряжением боеприпасов.

По данным компании, здание, где произошел «хлопок», оцеплено, о пострадавших завод не сообщает. По данным источника «Интерфакса» в службе «скорой помощи» Нижегородской области, в результате взрыва три человека погибли, еще трое пострадали. О троих погибших также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, «РИА Новости» сообщает о двоих погибших.

В единой диспетчерской службе по городу Дзержинск, где находится завод, «Интерфаксу» сообщили, что «произошло возгорание в цеху». По данным собеседника ТАСС, в одном из цехов произошел взрыв вещества аммонал из-за «нарушения технологического процесса». После взрыва возник пожар на площади 100 кв. м.

По данным самого завода, предприятие является крупнейшим производителем «всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности» и других изделий для взрывных, сейсмических и геофизических работ.

Как писал «Коммерсантъ», в июле на заводе им. Свердлова произошло частичное обрушение цеха, который относится к опасным производственным объектам. Издание отмечало, что руководство завода не поставило в известность МЧС и Ростехнадзор в связи с происшедшим ЧП. Позже сама компания сообщила, что 5 июля «произошло частичное обрушение стены неработающей части производственного здания», технологическое оборудование не повреждено, никто из работников не пострадал.