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Улюкаев госпитализирован в тюремную больницу

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в исправительной колонии в Тверской области, госпитализирован в тюремную больницу. Об этом сообщила «РИА Новости» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Во ФСИН рассказали, что за два месяца Улюкаев был госпитализирован дважды, первый раз с 5 по 25 июля, второй раз его госпитализировали 17 августа, и он до сих пор проходит терапию в тюремной больнице», — рассказала Меркачева. Диагноз правозащитникам не сообщили, ранее, по ее словам, экс-министр жаловался на проблемы с желудком и давлением.

Руководитель ОНК Тверской области Игорь Эльгардт рассказал ТАСС, что это была плановая госпитализация, а не экстренный случай. «Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает», — подчеркнул Эльгардт.

В декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за получение взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр вину не признал, он считает себя жертвой провокации.

Исправительная колония строгого режима, в которой Улюкаев отбывает наказание, предназначена для впервые осужденных. По данным на 1 января, в ней находилось почти 1500 человек.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного