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МИД России призвал Украину остановить партию войны

МИД России считает, что целью убийства главы ДНР Александра Захарченко был срыв политического урегулирования в Донбассе, и призывает Украину остановить «партию войны».

«Уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения минских договоренностей. Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия. Убийство одного из подписантов минского "Комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины», - говорится в заявлении МИДа.

По мнению МИДа, Захарченко погиб в результате террористического акта и это «трагическая весть». «Призываем киевские власти отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины. Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалации противостояния в Донбассе», - говорится в заявлении.

Сегодня же президент России Владимир Путин, выражая соболезнования семье Захарченко, назвал его убийство «опасной ставкой на дестабилизацию ситуации».

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Захарченко погиб в пятницу при взрыве у кафе «Сепар» в центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов ДНР Александр Тимофеев.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка