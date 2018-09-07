Франция обвинила Россию в попытке перехвата сигнала военного спутника

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Россия пыталась перехватить сигналы с французско-итальянского спутника, который используется армиями обеих стран для передачи защищенных сообщений. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Reuters.
По данным французского министра, это произошло в 2017 г., когда российский спутник «Луч» («Олимп») приблизился к спутнику Athena-Fidus. «Попытка прослушивать своих соседей не только недружелюбна, но и является актом шпионажа», – подчеркнула Парли.
«Мы в опасности. Наши коммуникации, наши военные учения, наша повседневная жизнь находятся в опасности, если мы не будем реагировать», – сказала Парли, отметив, что к концу года Париж завершит реализацию стратегического плана космической обороны.
Российский спутник «Луч», или «Олимп», был запущен в космос в сентябре 2014 г. Действия космического аппарата стали причиной нескольких секретных совещаний представителей международной организации спутниковой связи Intelsat и Пентагона, сообщало в 2015 г. издание SpaceNews.
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Эффект от повышения пенсионного возраста выразится в росте российской экономики на 1,5% в течение шести лет, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
«По нашим оценкам, кумулятивный эффект на предстоящие шесть лет — это уровень ВВП примерно на 1,5% выше, чем он был бы без реализации этой реформы», — сказал Орешкин в эфире телеканала РБK. Министр пояснил, что эффект будет накапливаться, начиная с 0,1% в 2019 г., в дальнейшем - по 0,3% в год.
По мнению Орешкина, пенсионная реформа приведет к повышению уровня пенсий и росту экономической активности населения старшего возраста. Повышение доходов пенсионеров положительно скажется на таких отраслях экономики, как производство продуктов питания и товаров народного потребления, добавил министр.
В четверг президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. В первом чтении предложенный правительством проект закона был одобрен 18 июля.
Путин 29 августа в ходе телеобращения к россиянам предложил смягчить законопроект. Так, возраст выхода на пенсию для женщин планируется повысить до 60 лет, а не до 63. Кроме этого, вводится ряд льгот, например для многодетных матерей.
Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы
Александр Колбасов/ТАСС
Предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Установить для работодателей «административную и даже уголовную ответственность» за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ прнимать на работу граждан по причине их возраста
1/8
Наталья Шарапова / Ведомости
Уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
2/8
Юрий Смитюк/ТАСС
Предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо – на четыре года, а для женщин, у которых пять и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет»
3/8
Максим Стулов / Ведомости
Сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 г., в частности, льготы по налогам на недвижимость и землю. «Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет»
4/8
Александра Астахова / Ведомости
Начать выплату 25%-ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, со стажем работы не менее 30 лет
5/8
АГН «Москва»
Ввести программы переквалификации для людей предпенсионного возраста. На переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию
6/8
Денис Кожевников/ТАСС
Сохранить действующие пенсионные льготы для коренных малочисленных народов Севера
7/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Сохранить льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий
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Большинство американских пользователей Facebook в течение последних 12 месяцев предприняли какие-либо шаги, чтобы защитить свои личные данные, показало исследование Pew Research Center.
По данным исследования, более половины пользователей Faceboоk (54%) в возрасте 18 лет и старше скорректировали свои настройки конфиденциальности. 42% опрошенных ответили, что в течение нескольких недель не заходили в Faceboоk. Еще около четверти (26%) сказали, что удалили приложение Faceboоk со своего смартфона. В целом около 74% пользователей Faceboоk ответили, что в течение последнего года предприняли хотя бы одно из этих трех действий.
Отмечается, что пользователи соцсети в возрасте от 18 до 29 лет чаще предпринимали какие-либо шаги по защите своих личных, чем люди более старшего возраста.
Опрос проводился в США с 29 мая по 11 июня, после скандала с утечкой данных пользователей Faceboоk.
В марте стало известно, что компания Cambridge Analytica с 2015 г. собирала личные данные пользователей Faceboоk для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Речь идет о персональных данных более 85 млн пользователей. После этого основатель Faceboоk Марк Цукерберг объявил о введении ряда мер по защите личных данных пользователей.
Например, Faceboоk изменил настройки конфиденциальности, позволив пользователям самим контролировать свои персональные данные. В частности, стало проще изменить или удалить информацию на своей странице в социальной сети.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
6/10
KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
8/10
Bobby Yip / Reuters
WeChat
9/10
Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Минфин предлагает продлить программу развития инновационного центра «Сколково» до 2024 г. с ежегодным госфинансированием в размере 11,2 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Это предложение сейчас проходит межведомственное согласование.
Подпрограмма «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» входит в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», она предусматривает два этапа – с 2013 по 2016 г. и с 2017 по 2020 г. и предполагает бюджетное финансирование в размере 132 млрд руб. Минфин предлагает продлить программу на третий период – с 2020 по 2024 г., а общий размер госфинансирования увеличить на 45 млрд до 177 млрд руб. При этом внебюджетное финансирование составит с 2013 по 2024 г. 570 млрд руб.
Согласно программе к 2024 г. Сколковский институт науки и технологий сформирует для российских и зарубежных ученых привлекательную среду, создаст систему подготовки кадров , увеличит число научных публикаций до уровня ведущих молодых международных университетов, а деятельность участников центра будет способствовать модернизации крупного бизнеса.
В конце мая сопредседателем совета фонда «Сколково» был избран бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Тогда же он заявлял, что рассчитывает на стабильное бюджетное финансирование фонда в ближайшие три года.
Форум «Открытые инновации» в «Сколково» прервался из-за пожара
Е. Разумный / Ведомости
Пленарная сессия форума «Открытые инновации в Сколково» прервалась после нескольких хлопков в здании, где состоялся форум
1/11
Е. Разумный / Ведомости
В сессии принимали участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, вице-премьер Аркадий Дворкович, члены правительства, бизнесмены
2/11
Е. Разумный / Ведомости
После хлопков ведущий форума предложил гостям и участникам покинуть зал, премьер-министр с делегацией зал также покинули
3/11
Е. Разумный / Ведомости
По сообщениям очевидцев, эвакуацию зала инициировала ФСО. «Наверху достаточно серьезный открытый огонь... Спокойно», - слышны на видео онлайн-трансляции слова сотрудников во время доклада вице-президента компании Astro Digital Екатерины Котенко о дистанционном зондировании Земли
4/11
Е. Разумный / Ведомости
По словам очевидца, в зале пленарной сессии было видно, как заискрил один из проводов. Появился запах гари
5/11
Е. Разумный / Ведомости
Когда выяснилась причина, Медведев и другие участники форума вернулись в зал. На фото: предправления «Роснано»
6/11
Е. Разумный / Ведомости
Небольшой пожар был на втором этаже, его быстро потушили
7/11
Е. Разумный / Ведомости
По состоянию на 14.00 мск на территорию «Сколково» вход не ограничен, рядом стоят два расчета пожарных
8/11
Е. Разумный / Ведомости
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
9/11
Е. Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
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«Газпром экспорт» запланировал три аукциона для экспорта газа в Европу – все они начнутся 17 сентября. Об этом говорится в материалах компании.
Первые торги пройдут до 30 октября – для поставок газа в Германию в октябре, вторые – до 29 ноября – для поставок в Австрию и Словакию в ноябре и третьи – до 28 декабря – для поставки газа в Австрию и Словакию в декабре. Точная дата и время проведения каждой торговой сессии доступны зарегистрированным участникам электронной торговой платформы «Газпром экспорта».
«Газпром экспорт» запустил электронную торговую платформу для продаж газа в Европу в августе. Тогда компания не сообщала о сроках и форме проведения первой торговой сессии.
Первый аукцион по продаже природного газа «Газпром» провел в сентябре 2015 г. – для поставок в Германию, говорится в сообщении компании. По результатам торгов было продано более 40 лотов для 15 контрагентов на общий объем более 1,2 млрд кубометров. Второй аукцион прошел в марте 2016 г. – тогда продавался газ для стран Балтии: было заключены сделки с шестью партнерами на общий объем более 420 млн куб. м газа. Третий (и пока что последний) аукцион «Газпром» провел в сентябре 2016 г. В результате компания заключила контракты с 11 контрагентами на общий объем около 2 млрд куб. м газа.
Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод
Андрей Гордеев / Ведомости
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Капотне был построен 80 лет назад, это одно из старейших предприятий города. Сейчас им владеет «Газпром нефть». По данным НПЗ, он производит 35% топлива в московском регионе. Как проходит процесс нефтепереработки и производства бензина на Московском НПЗ – в фоторепортаже «Ведомостей»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Территория НПЗ – это переплетение труб между очень похожими установками. Людей на улице почти нет и, попав впервые на территорию завода, кажется, что сотрудников очень мало. Но это не так
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Андрей Гордеев / Ведомости
На НПЗ работает почти 2000 человек. Это инженерно-технический персонал, операторы установок и специалисты лаборатории, сотрудники администрации. На фото – центральная операторная
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Андрей Гордеев / Ведомости
А это лаборатория, где проверяют качество поступившей нефти и полученного топлива
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Андрей Гордеев / Ведомости
Каждый день анализируется три партии сырой нефти. Закрытые пробы привозят в лабораторию со станции учета нефти «Транснефти» на территории НПЗ. Одна проба набирается в течение примерно 8 часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Среди проверяемых показателей нефти – содержание хлористых солей, количество воды, серы и плотность
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Андрей Гордеев / Ведомости
На Московском НПЗ делают не только бензин и дизельное топливо, но и авиакеросин, судовой мазут, битум, судовой мазут, серу и газ
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Андрей Гордеев / Ведомости
А начинается все так: из трубопровода «Транснефти» нефть попадает в установку по первичной переработке (на фото). Там ее очищают от воды, солей, песка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Начальный этап первичной переработки – нагревание нефти примерно до 120-130 градусов по Цельсию, что облегчает процесс ее дегидратации. После этого начинается процесс дегидратации и обезвоживания нефти. Он происходит в электродегидраторах (на фото). Из сырой нефти удаляют воду, соли, в них оседают песок и механические примеси
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Далее в атмосферно-вакуумной установке нефть снова нагревают и отделяют фракции. Газ отделяется при температуре примерно 20 градусов по Цельсию, легкая бензиновая фракция (легкая нафта) – при 28-70 градусах, более тяжелая бензиновая фракция – при 70-150, керосиновая – при 150-250, а дизельная – при 250-360. Оставшееся сырье – это прямогонный мазут
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция отправляется на установки изомеризации (на фото) и риформинга, где повышаются характеристики этого сырья. Например, октановое число, которое показывает устойчивость бензина к возгоранию. Топливо с низким октановым числом при сильном сжатии может начать взрываться в цилиндре двигателя. Чем выше октановое число, тем лучше
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Дизельная и керосиновая фракции проходят гидроочистку, по итогам которой получается дизельное топливо и авиакеросин
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Андрей Гордеев / Ведомости
Для переработки мазута нужен вакуум, что позволяет снизить температуру кипения. Поэтому прямогонный мазут отправляют в вакуумную колонну (на фото), где из него получается вакуумный газойль и гудрон, который используется для производится битума и судового мазута
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Андрей Гордеев / Ведомости
Далее вакуумный газойль отправляется на установку каталитического крекинга (на фото слева) – высокотемпературной переработки нефти. В процессе крекинга получается большое количество бензиновой фракции с высоким октановым числом, дизельной фракции и углеводородных газов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция, полученная после крекинга, попадает на установку для финальной очистки от серы
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Андрей Гордеев / Ведомости
Газ, полученный в результате первичной обработки нефти, отправляют на газофракционирующую установку. Из него делают необходимые для бензина легкие компоненты, а также пригодные для продажи серу, бутан, пропан и изобутан
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Газпромнефть
Все, что описано выше, – получение компонентов для производства бензина. Они в итоге оказываются в этих белых цистернах – парке смешения. Бензин состоит, в среднем, из 10 компонентов. Их смешивают по рецептуре и получают топливо класса Евро-5
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Готовят бензин двумя методами: последовательной дозировки в резервуаре или одновременного дозирования и смешения компонентов в трубопроводе
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Андрей Гордеев / Ведомости
В парке смешения в топливо добавляют присадки, которые продлевают срок работы двигателя. Например, в бензин добавляют компоненты против дыма и сажи, а в дизельное топливо – присадки, понижающие его температуру застывания
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Андрей Гордеев / Ведомости
Установки, в которых проверяется качество бензина, сотрудники завода называют тарахтелками за соответствующий звук. Это по сути двигатели внутреннего сгорания. На них исследуют октановое число бензина и соответствие топлива ГОСТам
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензин и дизель с Московского НПЗ поставляется на столичные заправки «Газпром нефти». Часть бензина у НПЗ покупают трейдеры, которые могут продавать его на бирже или напрямую другим компаниям. Какую часть бензина покупают трейдеры, «Газпром нефть» не раскрывает. Керосин поставляется в московские аэропорты. Доля московского НПЗ на рынке авиатоплива московского региона, по данным самой компании, составляет около 15-20%
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Андрей Гордеев / Ведомости
Мосэкомониторинг неоднократно регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в Капотне, где находится Московский НПЗ. Бывший министр природы Сергей Донской даже сообщал, что надзорные органы готовят иск к заводу, но он так и не был подан
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Андрей Гордеев / Ведомости
В 2017 г. компания сообщала, что провела масштабную экологическую модернизацию завода. По данным компании, негативное воздействие на окружающую среду к 2015 г. снизилось на 50% по сравнению с 2011 г., а к 2020 г. должно снизиться еще на 50% от уровня 2016 г.
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Ранее согласованный на 9 сентября митинг сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы на площади Ленина в Санкт-Петербурге не может быть проведен из-за масштабной аварии на водопроводной сети. Об этом сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Утром 6 сентября на площади Ленина прорвало магистральный водопровод. В этот же день организаторов проинформировали об этом и предложили перенести акцию в Удельный парк, поскольку аварийные работы на площади завершатся лишь к 16 сентября, отмечается в сообщении. В комитете указывают, что нахождение людей в зоне проведения масштабных земляных работ небезопасно. «Обращаем внимание, что ответственность за жизнь и здоровье участников массового мероприятия в подобной ситуации несут персонально его организаторы», – подчеркивается в сообщении.
Власти Петербурга за «два года ни разу нам не согласовывали ничего и никогда», прокомментировал сторонник Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook. Он отметил, что законодательство не предусматривает отзыв согласования митинга. «У нас митинг согласован, все бумаги на руках. Площадь большая. Там, где мы собирались сцену ставить, – там не огорожено. Мы дальше готовимся, – подчеркнул Волков. – Если власти Санкт-Петербурга не исполнят своих законных обязанностей по обеспечению проведения митинга в соответствии с согласованием, мы на месте переформатируем его в мирное шествие на Дворцовую площадь – как это и было указано в уведомлении, которое мы направляли в Смольный изначально». Он также сообщил о планах подать в суд на администрацию для компенсации убытков при подготовке акции.
Ранее в проведении митинга против повышения пенсионного возраста отказали власти Москвы. Мэрия объяснила это тем, что, по ее данным, организаторы акции планируют менять агитационные материалы ЦИК и Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией. Несмотря на это, Навальный призвал сторонников выйти на акцию.
Сторонники Навального подали заявки на проведение акций против пенсионной реформы в десятках российских городов. Сам политик пропустит московский митинг, поскольку отбывает 30-дневный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
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Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Туроператор «Данко» прекращает деятельность с пятницы, 7 сентября. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.
«Сложная рыночная ситуация заставила нас пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг. Решение о прекращении деятельности туроператора «Данко» является крайне тяжелым», – говорится в сообщении.
Туроператор прекращает продажи. Туры, дата которых начинается с 8 сентября, будут аннулированы. «Данко» отмечает, что занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию: все клиенты были застрахованы в АО «ЕРВ туристическое страхование» на общую сумму 50 млн руб. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг, отмечается в сообщении.
«Данко» работает на рынке выездного и внутреннего туризма 20 лет, говорится в сообщении туроператора. В 2016 г. выручка юрлица туроператора ООО «Данко трэвел компани» сократилась на 23% до 267,5 млн руб., чистая прибыль составила 11 млн руб. против убытка в 6,5 млн годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (более поздних данных нет). Согласно реестру Ростуризма, в прошлом году клиентами «Данко» стали 15 353 туриста.
Ранее из реестра туроператоров исключили «Натали турс». Летом у компании начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу (на них специализировалась компания), роста стоимости топлива и волатильности курса доллара. С 30 июня туроператор отменил все чартерные рейсы, позднее аннулировал все предоплаченные туры с 4 июля по 30 сентября, затем и вовсе приостановил деятельность, но не прекратил ее.
Самые популярные у туристов города мира
Jad Limcaco / Unsplash
Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-100 городских направлений», основанный на официальных данных о посещаемости туристами стран и городов. Первое место в списке самых популярных направлений у туристов в 2017 г. занял Гонконг. По данным компании, к 1 сентября его посетили 25,7 млн туристов
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Hanny Naibaho / Unsplash
Второе место занял Бангкок, в котором за восемь месяцев текущего года побывали 23,3 млн человек. При этом, согласно статистике Mastercard, расходы туристов за год составили $14 млрд - на 10,9% больше, чем в прошлом году
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Pixabay
Замыкает тройку самых посещаемых городов Лондон, куда за год приехали 19,8 млн. Популярность города не снижается, несмотря на то что он был и остается дорогим городом для путешественников. Например, в мае Deutsche Bank составил индекс стоимости романтических, но недорогих встреч в 47 городах мира. Провести день вдвоем в Лондоне будет стоить $127,9 - это один из самых высоких показателей
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Pixabay
Аналитики Euromonitor International отмечают не снижающуюся популярность азиатских городов: в первой десятке их шесть, а в топ-100 - 41. Причем рост доли Азии идет не за счет падения интереса к Европе или Америке, а именно за счет роста числа туристов, подчеркивают в отчете. Например, в Сингапур в 2017 г. приехало на 6% больше, чем в 2016-м
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Denis Harsch / Unsplash
На пятом месте по популярности у туристов Дубай (16,6 млн). По данным Mastercard, Дубай – город, где туристы тратят больше всего. Например, в 2016 г. гости потратили в Дубае $28,5 млрд (что на 10% выше показателя 2015 г.). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку
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Healthycliff Syndor / Unsplash
Макао за первые месяцы 2017 г. посетили 16,3 млн туристов
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Marie Sophie Tékian / Unsplash
Второй по популярности европейский город - Париж (14,3 млн). Самой большой статьей расходов в Париже (44,8%) остается аренда жилья. Например, Париж – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компания берет с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
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Stig Ottesen / Unsplash
Самый популярный город Америки - Нью-Йорк, который посетили 13,1 млн туристов. Расходы туристов остаются для города одной из важнейших статей дохода - например, в 2016 г. туристы потратили в Нью-Йорке $17 млрд (+1,5% к предыдущему году)
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Denys Nevozhai / Unsplash
В граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь за первые восемь месяцев 2017 г. приехали 13 млн туристов
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Dani Oliver / Flickr
Замыкает десятку самых посещаемых городов Куала-Лумпур (12,8 млн)
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Евгений Разумный / Ведомости
Из российских городов в рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург. По данным агентства, за год Москва опустилась с 46-го на 49-е место, ее посетили 4,6 млн гостей. По статистике Ассоциации туроператоров России, в 2016 г. столицу посетили 5 млн иностранцев – 2 млн из стран ближнего зарубежья и 3 млн из стран СНГ. Совокупно иностранные туристы в 2016 г. потратили чуть более $1 млрд, подсчитали аналитики Mastercard
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Санкт-Петербург, который три года подряд получает престижную премию World Travel Awards как одно из самых привлекательных туристических направлений Европы, занял в рейтинге Euromonitor International только 73-е место. К 1 сентября город посетили 2,9 млн туристов
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Главный бухгалтер Tesla Inc. Дейв Мортон сообщил, что он уходит в отставку через месяц после назначения. «Я присоединился к Tesla 6 августа, однако уровень общественного внимания к компании, а также темпы внутри компании превысили мои ожидания», – заявил Мортон (цитата Bloomberg).
Он подчеркнул, что высокая нагрузка является единственной причиной, по которой он решил покинуть должность. «Я хочу сказать, что я уверен в Tesla, верю в ее миссию и перспективы и у меня нет разногласий с руководством Tesla или проблем с ее финансовой отчетностью», – сказал Мортон.
О назначении Мортона на должность главного бухгалтера Tesla было объявлено 30 июля. До этого он с 1995 г. работал в Seagate Technology (производитель жестких дисков и решений для хранения данных), где занимал должности исполнительного вице-президента и финансового директора.
Также в пятницу о своем уходе из Tesla сообщила руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Она работала в компании с мая 2017 г. В августе Толедано ушла в отпуск, после которого решила уволиться.
На фоне увольнения двух сотрудников, занимавших руководящие должности, акции Tesla на NASDAQ подешевели более чем на 9%: в 16.46 мск обыкновенная акция компании стоила $254 (-9,58%).
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
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Трехсторонние переговоры лидеров России, Турции и Ирана должны были быть открытыми частично, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, планировалось, что для СМИ будут открытыми лишь вступительные слова трех президентов. Песков предположил, что «иранские коллеги каким-то образом приняли иное решение» и сделали переговоры полностью открытыми. На встрече обсуждалась только Сирия, сказал Песков. Вопросы экономического характера, в частности последствия для экономик трех стран американских санкций, во время беседы не затрагивались.
Переговоры Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященные Сирии, сегодня транслировались в прямом эфире, например телеканала «Россия 24». Лидеры трех стран сделали заявления, где обозначили позиции, а затем вступили в дискуссию о формулировках совместной декларации. Так, Эрдоган заявил, что в декларации должно быть прописано желание сторон установить перемирие в сирийской провинции Идлиб. В ответ на это Владимир Путин заявил, что неизвестно, как будут вести себя террористы запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры», поэтому в декларации более целесообразно сохранить менее четкую формулировку третьего пункта, где говорится о целях сторон в Идлибе и продолжении консультаций.
На пресс-конференции после переговоров Путин так и не дал прямого ответа о решении в отношении Идлиба: «Мы со своей стороны всегда стремились к тому, чтобы обеспечить выход гражданского населения. Но, конечно, мы исходим из того, что удастся договориться. Но при этом имея в виду, что все наши договоренности по Сирии сводятся к тому, чтобы добиваться примирения, а террористические организации выводим за скобки. Надеемся, у терорганизаций хватит ума сложить оружие».
Песков на просьбу журналистов уточнить, каковы же именно договоренности по Идлибу, ответил: «Вопрос был задан. И ответ на него был дан».
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Прокуратура Псковской области сообщила о возбуждении уголовного дела после призывов регионального отделения партии «Яблоко» испортить бюллетени на выборах губернатора региона.
По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из домов в Пскове были обнаружены 7000 листовок «с признаками нарушений законодательства о выборах»: они призывали «приводить в негодность избирательные бюллетени на выборах губернатора Псковской области путем проставления в них значков напротив всех кандидатов».
На агитационных материалах в качестве заказчика было указано псковское региональное отделение демократической партии «Яблоко», кандидаты от которой в выборах губернатора не участвуют, отметила прокуратура.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Она предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
На странице псковского отделения «Яблока» в Faceboоk опубликована фотография листовки, из-за которой возбуждено уголовно дело. На ней изображен бюллетень, в котором отметки проставлены напротив всех кандидатов. Под бюллетенем написано: «Это голосование против всех на выборах губернатора Псковской области».
«Недействительным выборам – недействительный бюллетень!» – говорится в подписи к фотографии. По мнению регионального отделения «Яблока», на выборах в Псковской области нет кандидатов, которые бы не зависели от действующих властей. Поэтому партия призвала граждан испортить бюллетень, выразив таким образом свой протест.
В магазинах, банках и детских поликлиниках. Как москвичей зазывают на выборы мэра
Елена Мухаметшина / Ведомости
Агитация в одном из московских супермаркетов
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Елена Мухаметшина / Ведомости
Агитация в одном из московских супермаркетов
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Елена Мухаметшина / Ведомости
Автомат для записи к врачу в московской поликлинике
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«Ростелеком» с 10 сентября включит в свои базовые пакеты кабельного телевидения по всей России развлекательный канал «Супер», сообщили оператор и холдинг «Газпром-медиа», который управляет каналом. В результате охват канала в сетях операторов платного ТВ вырастет с 23 млн до 30,5 млн домохозяйств, или до 88 млн человек с учетом распространения через эфирные частоты.
Телеканал «Супер» запустила в январе 2018 г. команда продюсерской компании Yellow, Black & White. Канал не стал проводить рекламную кампанию – прежде всего из-за того, что решение вопроса с его эфирными частотами и распространением в сетях кабельных операторов затянулось и каналу не хватало доступа к аудитории, объясняли источники «Ведомостей» в холдинге. Одним из самых важных вопросов был как раз контракт с «Ростелекомом» – «Газпром-медиа» рассчитывал договориться с этим оператором о распространении «Супера» еще к началу 2018 г.
На старте у канала были частоты в 23 городах, в этом августе он получил еще 12 частот, рассказал представитель «Газпром-медиа», но источник дополнительных частот не раскрыл. Холдинг передал «Суперу» некоторые частоты других своих развлекательных каналов, знают собеседники «Ведомостей» в холдинге. До конца года «Супер» появится в эфире еще в 40 городах, говорит представитель «Газпром-медиа», и совокупный технический охват эфирного вещания составит более 86% домохозяйств в панели Mediascope. Эта компания считает телезрителей в России, и на основе ее данных продается телереклама.
В начале сентября «Супер» начал рекламную кампанию. В сообщении «Газпром-медиа» цитируются слова генпродюсера «Супера» Эдуарда Илояна о готовности к запуску «первого сезона» этого канала: «У нас есть по-настоящему большие премьеры, рассчитанные на широкую аудиторию, стабильная сетка и активное маркетинг-продвижение». Каналы традиционно формируют сетку передач не по хронологическому году, а по телесезону – он стартует в сентябре и заканчивается в мае.
В сентябре канал покажет две большие премьеры – сериал «Гранд» от создателей «Кухни» и «Отеля «Элеон» (эти сериалы шли в эфире канала СТС), а также юмористическое шоу «Смешное время».
Политика
Новости
Путин предупредил о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии
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Террористы в Сирии готовят провокации с применением химического оружия, заявил президент России Владимир Путин перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и Турции.
Путин отметил, что от террористов освобождено 95% территории Сирии, оставшиеся группировки сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб. «Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят разного рода провокации, в том числе с применением химического оружия», – сказал Путин. Ранее российские дипломаты неоднократно заявляли, что оппозиция в Идлибе готовит химическую атаку, чтобы затем обвинить режим президента Сирии Башара Асада и спровоцировать резкую реакцию США.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Идлиб не должен быть «отдан на милость» Асаду. Он подчеркнул, что любое нападение на эту сирийскую провинцию «приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии». Турецкий лидер считает, что провинцию можно контролировать при помощи умеренной оппозиции. «Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать все опасности и все угрозы для [российской] военной базы в Хмеймиме и для Алеппо. В этом плане я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места», – сказал Эрдоган. Он выразил уверенность, что «победным» результатом трехстороннего саммита могло бы стать объявление перемирия в Идлибе.
Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что борьба с терроризмом в Идлибе является необходимой для установления мира в Сирии, однако мирное население пострадать не должно. Он сообщил о намерении сохранить военное присутствие в Сирии согласно договоренностям с Дамаском.
Правительственные войска Сирии готовятся к наступлению на Идлиб, являющийся последним опорным пунктом оппозиции. Страны Запада опасаются, что эта атака обернется крупнейшей гуманитарной катастрофой за все время гражданской войны в Сирии. С предостережениями относительно наступления выступили президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила, что если правительственные войска применят химоружие, США и их союзники отреагируют «соответствующим образом».
По подсчетам Associated Press, в провинции проживает около 3 млн человек, примерно половина из них – лица, перемещенные из других районов Сирии, а 10 000 – террористы, в том числе члены группировок, близких к «Аль-Каиде» (запрещена в России). Близкий к Минобороны человек утверждал в разговоре с «Ведомостями», что даже оценки ООН численности населения контролируемых оппозицией анклавов, как показал опыт боев за Восточный Алеппо в 2016 г. и за Деръа летом 2018 г., завышаются примерно в два раза, и в Идлибе скорее всего живут порядка 1,5–2 млн человек.
Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники
Reuters
США и союзники держат у побережья Сирии два ракетных эсминца типа «Арли Бёрк»
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Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / U.S. Navy via AP
Количество крылатых ракет «Томагавк» на «Арли Бёрк» – до 120 (полная загрузка, без ракет ПВО). Эти эсминцы оснащены системами ПВО/ПРО «Иджис» и могут нести до 120 зенитных ракет (полная загрузка, без других ракет)
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Reuters
Атомная подводная лодка «Джорджия» несет до 154 ракет «Томагавк»
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Nati Harnik / AP
Бомбардировщик B-1
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Reuters
Бомбардировщик В-52
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Matt Cilley / AP
У США и союзников до 100 ударных самолетов. На фото F-15
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Tech. Sgt. Robert Cloys / US Air Force / AFP
Истребитель F-16
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Jon Nazca / Reuters
Многоцелевой истребитель Eurofighter
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Eric FEFERBERG / AFP
Французский многоцелевой истребитель Rafale
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Алексей Даничев / РИА Новости
Россия обладает в районе Сирии двумя фрегатами типа 11356
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МО / AP
Фрегаты могут нести до 32 крылатых ракет «Калибр» и до 32 зенитных ракет
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Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитно-ракетные системы С-400 – два дивизиона, до 16 пусковых установок
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Руслан Кривобок / РИА Новости
В двух дивизионах может быть до 64 зенитных ракет
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Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» – до 50 пусковых установок
14/18
Максим Стулов / Ведомости
Зенитные ракетные комплексы «Бук» – до 8 дивизионов, до 32 пусковых установок. Количество зенитных ракет – до 128
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Игорь Зарембо / РИА Новости
Противокорабельные комплексы "Бастион" – два дивизиона, до 48 ракет
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Вадим Савицкий / Минобороны России / AP
У России в Сирии 12 многофункциональных истребителей Су-30
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Vladimir Kondrashov / AP
Су-30 могут привлекаться для перехвата воздушных целей