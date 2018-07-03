Россия готовится к освоению Луны

Планируется запуск с помощью ракеты лунных взлетно-посадочных комплексов и доставка на Луну беспилотных грузов для строительства и эксплуатации лунной базы Сергей Портер / Ведомости

В феврале 2018 г. указом президента ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») была назначена головным разработчиком ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Ее стартовая масса составит 2800 т (по второму варианту – 2840 т), грузоподъемность на низкую опорную орбиту (около 200 км) – 88 т (108 т по второму варианту), на полярную лунную орбиту ракета сможет доставлять 20 т (или 27 т) полезного груза, говорится в опубликованном 3 июля годовом отчете «Энергии».

С такими характеристиками (даже в первом варианте) ракета значительно превзошла бы самую грузоподъемную из существующих сейчас ракет – Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска. Та может доставлять на низкую орбиту 64 т груза. Летно-конструкторские испытания сверхтяжелой ракеты «Энергия» планирует провести в 2028-2032 гг. Появление ракеты сверхтяжелого класса позволит создать ракетно-космический комплекс для освоения Луны. На первом этапе проекта ракета будет доставлять на лунные орбиты грузовые и пилотируемые транспортные корабли, лунные взлетно-посадочные комплексы и модули лунной орбитальной станции. Также предусмотрена высадка на поверхность Луны.

В 2032-2035 гг. «Энергия» собирается провести летно-конструкторские испытания сверхтяжелой ракеты для второго этапа ракетно-космического комплекса. Планируется запуск с помощью ракеты лунных взлетно-посадочных комплексов и доставка на Луну беспилотных грузов для строительства и эксплуатации лунной базы. Также на втором этапе предусмотрено участие в международных программах по изучению Марса.

В годовом отчете «Энергия» также указала сроки летно-конструкторских испытаний разрабатываемой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» (сможет выводить 17 т полезной нагрузки на низкую орбиту) – 2022-2025 гг. «Союз-5», по сути, станет первой ступенью сверхтяжелой ракеты.

«Союз-5» также намерена использовать S7 Group для запусков со своего плавучего космодрома «Морской старт», который этой весной был куплен у «Энергии». Как рассказывал «Ведомостям» гендиректор S7 Space Сергей Сопов, для коммерческого использования нужна многоразовая ракета («Союз-5» будет одноразовым). По словам Сопова, для S7 Space «Энергия» разработает модификацию «Союз-5SL», на первой ступени которой будут использованы простые ракетные двигатели небольшой мощности НК 33, НК 43 – они позволят возвращать первую ступень, сажать ее на реактивной струе (как делает SpaceX Илона Маска со своей ракетой среднего класса Falcon 9). НК 33 и НК 43 были разработаны в СССР, S7 Group предлагает государству продать ей всю документацию, чтобы построить свой завод ракетных двигателей. Проект обойдется компании в $300 млн, говорил Сопов.

«В 1950-1960 гг. ракетная программа и ядерная программа позволили СССР фактически провести вторую индустриализацию, а также создать ядерный щит. Ракетная программа обеспечивала развитие химической промышленности, точного машиностроения, электроники, металлообработки и других отраслей. Сейчас создание новых ракетных двигателей никакого технологического рывка не обеспечит, даже NASA не может внятно объяснить журналистам, зачем они разрабатывают свою сверхтяжелую ракету, при том что у Маска есть Falcon Heavy», – говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Сверхтяжелая ракета сейчас нужна только для лунной программы, добавляет он.

Правда, для освоения Луны и дальнего космоса нужен прорыв в биомедицине и генетике (чтобы человек мог долгое время без ущерба для здоровья жить в условиях пониженного тяготения) и энергетике (необходимо безопасное использование ядерной энергии в космосе) – в этом потенциальный практический смысл программ, рассуждает Ионин.

В годовом отчете нет информации об источниках финансирования сверхтяжелой ракеты и лунной программы. Представитель «Энергии» на запрос не ответил. Бюджет Федеральной космической программы (ФКП) в 2016-2025 гг. составляет 1,4 трлн руб. Сверхтяжелой ракеты и лунной программы в ФКП нет, изначально на ФКП с учетом этих программ из бюджета просили 3 трлн руб., напоминает Ионин. «Роскосмос» после сокращения ФКП решил продолжать работу над лунными программами за свой счет, писали в 2016 г. «Известия».

В 2017 г. специалисты «Энергии» принимали участие в работе международных групп по проекту создания международной посещаемой лунной станции Gateway на лунной орбите, сообщила «Энергия» в отчете. Пока по этому проекту рассматривались концептуальные вопросы, в том числе облик российских элементов станции и возможное использование российских ракет-носителей для доставки грузов и экипажей. Gateway может быть использована в российской лунной программе: предлагается доставлять на станцию элементы взлетно-посадочного лунного комплекса с их последующей сборкой и хранением.