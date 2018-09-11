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Кириенко заявил о попытках зарубежных стран влиять на детей через видеоигры

Иностранные государства пытаются влиять на детей через образы в компьютерных играх, считает первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. О переходе политики в интернет-пространство и ее влиянии на молодежь куратор внутриполитического блока Кремля рассказал на съезде Российского общества политологов.

«Как это ни удивительно звучит, все чаще начинает звучать термин "детская политика" или политика по отношению к детям, – сказал Кириенко (цитаты по ТАСС). – Мы по факту понимаем, что это происходит. Какие-то вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр».

По мнению Кириенко, в большинстве иностранных компьютерных игр «военнослужащий российской армии всегда будет выглядеть не очень симпатично». «Это далеко не случайность. Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», – полагает чиновник.

Кириенко подчеркнул, что компьютерные игры стали «пространством политической борьбы» и к этому необходимо относиться соответствующим образом.

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