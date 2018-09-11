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Правительство предложило запретить военным рассказывать в соцсетях о службе

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым военнослужащим нельзя будет размещать некоторую информацию в соцсетях. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В частности, правительство предложило внести изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Военнослужащим нельзя будет размещать в СМИ и в интернете информацию о себе и других военнослужащих, которая могла бы раскрыть подробности о службе, деятельности воинских частей, их нахождении, говорится в законопроекте. Речь идет о фото, видео, данных геолокации и другой информации, уточняется там же.

Военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций, что показала работа вооруженных сил России в Сирии, следует из пояснительной записки. В ней же указано, что за нарушение запрета военные могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, контрактники – вплоть до увольнения. При этом предполагается, что новые правила о запрете размещения информации не будут распространяться на уволенных.

Ранее Минобороны предлагало запретить военным-контрактникам публикации в интернете о себе и других военнослужащих. Запрет необходим «в целях повышения уровня информационной безопасности личности, общества и государства», объясняло ведомство. Подобные правила давно существуют в армиях развитых стран, вовлеченных в конфликты, — например в Израиле и Великобритании, рассказывал «Ведомостям» редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Многие международные активисты, например группа Bellingcat, проводят собственные расследования о деятельности военных. Их доклады часто основаны на данных из различных соцсетей.

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