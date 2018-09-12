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Руководители Apple и Twitter отчитаются в сенате о защите персональных данных

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Руководители крупных американских технологических компаний 26 сентября выступят перед сенатом США с докладом о защите персональных данных своих клиентов и пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сенатора от штата Южная Дакота, председателя комитета по торговле, науке и транспорту Джона Тьюна. По данным агентства, в слушаниях примут участие представители телекоммуникационной компании AT&T, Twitter, Alphabet, Amazon и Apple.

По словам Тьюна, сенаторы хотят узнать, насколько компании готовы исполнять новые требования ЕС и штата Калифорния по защите информации о пользователях.

Летом власти Калифорнии приняли закон о защите персональных данных в интернете. Компании обязаны раскрывать жителям штата, какую персональную информацию о них они собирают, а также почему и зачем ее хранят. Пользователи также получили право требовать от компаний удалять сведения о себе и запрещать продажу информации о себе третьим сторонам. В конце мая также вступил в силу новый европейский регламент по защите персональных данных — General Data Protection Regulation (GDPR).

Согласно расписанию на сайте американского сената, на 26 сентября у сенаторов запланированы слушания с участием министерства обороны США. Встреча, посвященная кибербезопасности, пройдет в закрытом режиме.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Жена Навального назвала трусом директора Росгвардии

Ведомости
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Юлия Навальная отреагировала на обращение директора Росгвардии Виктора Золотова к своему мужу политику Алексею Навальному. В своем Instagram она написала, что считает Золотова трусом и вором.

«Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь», – отметила жена Навального. По ее словам, презрение – это единственное чувство, которое она испытывает к Золотову: «Я презираю его как вора и труса».

По ее мнению, Золотова можно назвать трусом, потому что он выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом. Кроме того, директор Росгвардии «вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба», добавляет Навальная. Она также обращает внимание, что Золотов не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Навальная также пообещала, что муж ответит на обращение после окончания ареста.

«Ведомости» запросили комментарий у представителя Росгвардии.

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Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь. Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотому - презрение. Я презираю его как вора и труса. Он - трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он - трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и  что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги. Он - трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше - какая разница.  Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет.

Публикация от @ yulia_navalnaya

Во вторник, 11 сентября, Золотов вызвал Навального на поединок, пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Видеообращение было опубликовано на сайте Росгвардии, а также в ее официальных аккаунтах в соцсетях и на канале в YouTube. Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел ФБК.

Навальный в настоящее время находится под административным арестом. Тверской суд Москвы 27 августа арестовал политика на 30 суток за нарушения на акции «Забастовка избирателей» в январе.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии

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Технологии
Новости

Бывший топ-менеджер ACMG возглавит бэк-офис НМГ и «СТС Медиа»

Ведомости
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Бывший топ-менеджер издательского дома ACMG Екатерина Тихомирова займет должность генерального директора «Медиа бизнес солюшенс», сервисной компании, которая оказывает услуги бэк-офиса «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа». Об этом сообщила компания НМГ. Тихомирова подтвердила «Ведомостям» свой переход на новую должность. «Я очень рада присоединиться к команде НМГ и благодарна Ольге Паскиной за приглашение в компанию и оказанное доверие. Для меня это отличное карьерное развитие на медиарынке», — сказала она «Ведомостям».

В сообщении компания отмечает большой опыт Тихомировой в медиаотрасли. До последнего времени Тихомирова была вице-президентом медиахолдинга ACMG и издателем Forbes. 30 августа журнал сменил владельцев: предыдущий владелец российского журнала Александр Федотов продал Магомеду Мусаеву 100% АО «Ас рус медиа», компании – издателя Forbes. В период с 2012 по 2016 г. Тихомирова возглавляла холдинг «Европейская медиагруппа» (управление радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей»).

«Медиа бизнес солюшенс» оказывает услуги бэк-офиса для активов «Национальной медиа группы» и «СТС Медиа». 51% компании принадлежит ЗАО НМГ, а 49% — ООО «СТС Медиа».

Бизнес
Новости

Цена на нефть превысила $80

Ведомости
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Цена на нефть марки Brent впервые с 22 марта превысила $80 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов поднялась до $80,08 за баррель. К 18.18 мск нефть марки Brent торгуется на уровне $79,92 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла до $71,21 за баррель. К 18.18 мск она торгуется на уровне $71,13 за баррель.

Ранее министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране сократились на 5,3 млн баррелей, или на 1,3%, до 396,2 млн баррелей. При этом снижение ожидалось на 1,3 млн баррелей, или на 0,3%, до 400,2 млн баррелей.

Американское ведомство указывало также на снижение добычи нефти в США. Добыча по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 100 000 баррелей до 10,9 млн баррелей в сутки.

Цена на нефть марки Brent превышала $80 за баррель лишь 17 и затем 22 мая. До этого jyf торговалась на этом уровне в ноябре 2014 г.

Технологии
Новости

На сайте Apple появились названия и характеристики новых iPhone

Ведомости
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Apple за несколько часов до презентации своих новых устройств обновила XML-файл страницы своего сайта, раскрыв некоторые параметры новых устройств. Об этом сначала сообщило издание AllThings.How, позже об этом также написало The Verge. Из XML-файла следует, что Apple представит iPhone под названиями XS, XS Max и XR. У первого будет диагональ дисплея 5,8 дюйма, у второго и третьего – 6,5 дюйма. Они будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 Гб. Модели XS будут доступны в трех цветах: черном, серебристом и золотом, отмечает The Verge. По данным издания, у XR выбор цветов будет больше – шесть: черный, белый, красный, желтый, коралловый и синий.

Позже Apple убрала эту информацию со своего сайта.

В среду в 20.00 по московскому времени пройдет презентация Apple, на которой компания представит новые продукты. Флагманов будет сразу три, писали ранее со ссылкой на свои источники Bloomberg и Financial Times. По данным Bloomberg, Apple представит новую версию прошлогоднего iPhone X с более быстрым процессором и улучшенной камерой. Второй новинкой может стать аналогичный по характеристикам смартфон, но с увеличенным дисплеем: его диагональ – 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone X 2017 г. Смартфон будет называться iPhone Xs Max – его экран станет одним из самых широких в мире, утверждает собеседник Bloomberg. Наконец, третья новинка – бюджетная версия iPhone X, которая, возможно, будет называться iPhone Xr, по данным агентства.

Как в России начались продажи iPhone X

Политика
Новости

Кремль ответил на отказ Японии от мирного договора без предварительных условий

Ведомости
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Япония в вопросе заключения мирного договора с Россией отталкивается от своих позиций, Москва и Токио продолжат обсуждать эту тему в конструктивном ключе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ Токио от предложенного Владимиром Путиным мирного договора без предварительных условий.

В среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор с Японией по Курильским островам президент предложил отложить: «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы». Вскоре после завершения пленарного заседания ВЭФа генеральный секретарь правительства Японии Йосихидэ Суга заявил, что позиция японского руководства по вопросу заключения мирного договора с Россией не изменилась.

«Понятно, что могут быть нюансы у наших японских партнеров, понятно, что каждый отталкивается от своих позиций, но вы знаете, что президент Путин настроен на решение этой проблемы, он высоко ценит усилия премьер-министра Абэ по налаживанию добрых отношений, поэтому совместная работа будет продолжена в конструктивном и добром ключе», – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, закрыта ли для Москвы проблема территориального спора с Японией, Песков ответил: «Это неуместный вопрос. Отсутствие мирного договора между Российской Федерацией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы». Песков отметил, что Путин еще не обсуждал свое предложение непосредственно с Абэ.

Москва и Токио не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. В декабре 2016 г. Путин и Абэ договорились начать переговоры по налаживанию на Южных Курилах совместной хозяйственной деятельности двух стран.

Спорные острова: между Россией и Японией

Бизнес
Новости

Росавиация усомнилась в качестве работы Utair по обеспечению безопасности

Ведомости
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство не устраивает система управления безопасностью полетов в авиакомпаниях группы Utair. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть так называемые системы управления безопасностью полетов – видимо, эта система в авиакомпании Utair недостаточно эффективна», – заявил руководитель Росавиации.

Он заметил, что авиакомпания выполняет и самолетные перевозки, и вертолетные. «Необходимо принять корректирующие меры для упорядочения своей деятельности», – добавил он. Нерадько напомнил, что ранее Utair уже пыталась принять такие меры, разделив общий бизнес на пассажирские авиалинии и вертолетные услуги. Однако, по его словам, «эти меры недостаточно эффективны».

В августе у Utair произошло сразу два крушения. 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании. Это произошло из-за столкновения лопастей с грузом на внешней подвеске другого вертолета. Погибли 15 пассажиров и трое членов экипажа. В ночь с 31 августа на 1 сентября Boeing 737 Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после приземления в Сочи, у самолета загорелись оба крыла. На борту находились 166 пассажиров, из них пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, который участвовал в эвакуации, скончался от сердечного приступа.

Как будут выглядеть самолеты UTair

Политика
Новости

Власти Великобритании ответили на заявление Путина по «делу Скрипалей»

Ведомости
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На попытки Великобритании получить объяснения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери Россия всегда отвечала обманом и ложью и эта позиция Москвы не изменилась, заявил представитель премьера Терезы Мэй.

В среду президент России Владимир Путин сказал, что Москва знает реальные личности двух мужчин, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей. По его словам, речь идет о гражданских лицах. «Ничего там особенного и криминального нет», – отметил президент.

«Эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и их методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками», – сказал пресс-секретарь Мэй журналистам (цитаты по Reuters) в ответ на просьбу прокомментировать слова Путина.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, и они отвечали обманом и ложью. Я не вижу ничего, что позволило бы предположить, что сейчас что-то поменялось», – заключил представитель премьера.

Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к происшедшему.

Великобритания 5 сентября объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это псевдонимы. Британская прокуратура отмечала, что подозреваемые находятся на территории России. Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ» и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Великобритании о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Экономика
Новости

Российский офшор «остров Октябрьский» появился в Калининграде

Ведомости
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Остров Октябрьский, где в августе был создан один из специальных административных районов, официально появился в Калининграде. Решение принял 12 сентября местный городской совет, выделив часть Московского района, сообщает «Интерфакс». Теперь компании, желающие стать резидентами острова, смогут начать процедуру редомициляции (перевод компании в другую юрисдикцию). Первыми о своем желании переехать на Октябрьский заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En+ – компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план переезда.

О том, что острова Октябрьский юридически не существует, объявил замминистра финансов Илья Трунин в минувшую пятницу, 7 сентября. Это подтвердил «Ведомостям» и бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков: остров существовал только как исторический район, но формально такой географической единицы не было.

Кроме острова Октябрьский специальным административным районом станет остров Русский во Владивостоке. Создание САРов – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.

Бизнес
Новости

IKEA откроет первый магазин на Украине в 2019 году

Ведомости
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Шведский ритейлер IKEA откроет первый магазин на Украине в 2019 г.: он появится в Киеве. Об этом объявил исполнительный директор компании в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке на встрече с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает Reuters.

Вановербеке не стал раскрывать сумму инвестиций в бизнес на Украине, а также планы экспансии в стране. «Это подходящий момент для IKEA быть здесь, когда мы смотрим на инвестиционный климат и возможности», — сказал он.

IKEA начала рассматривать возможность открытия магазина на Украине более 10 лет назад, отметил Порошенко. По его словам, тогда выходу шведской компании на украинский рынок помешал «инвестиционный климат». «Я думаю, что инвестиционный бум, который сегодня происходит, – это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых инвесторов», – добавил он.

Первый магазин IKEA был открыт в 1958 г. в Швеции. Выход на международный рынок компания начала в 1963 г. с Норвегии. В России первый магазин был открыт в 2000 г. В отчете IKEA за 2017 финансовый год упоминалось, что у нее 355 магазинов в 29 странах мира. Однако в августе 2018 г. IKEA впервые открылась в Латвии.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Технологии
Новости

МВД возбудило дела о хищении выделенных на производство фильмов денег

Ведомости
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МВД возбудило дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денег, выделенных на производство нескольких фильмов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД не уточнили сумму похищенных денег. При этом особо крупным размером считается ущерб от 1 млн руб.

Речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова», уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее РБК сообщал со ссылкой на два источника, что дела были возбуждены по обращению министра культуры Владимира Мединского. По данным издания, общая сумма хищений может достигать 35 млн руб.

Весной Минкультуры пожаловалось в Генпрокуратуру на несколько компаний. Претензии предъявлены киностудиям, которые получили деньги из бюджета, но фильмов не сняли, денег министерству не вернули и не заплатили штрафов. Их пять: «Аркада интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), «Линия кино» – «студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), «Ин моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм «Тоска») и «МВ синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»).

Самые кассовые фильмы в России