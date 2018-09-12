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Руководители Apple и Twitter отчитаются в сенате о защите персональных данных

Руководители крупных американских технологических компаний 26 сентября выступят перед сенатом США с докладом о защите персональных данных своих клиентов и пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сенатора от штата Южная Дакота, председателя комитета по торговле, науке и транспорту Джона Тьюна. По данным агентства, в слушаниях примут участие представители телекоммуникационной компании AT&T, Twitter, Alphabet, Amazon и Apple.

По словам Тьюна, сенаторы хотят узнать, насколько компании готовы исполнять новые требования ЕС и штата Калифорния по защите информации о пользователях.

Летом власти Калифорнии приняли закон о защите персональных данных в интернете. Компании обязаны раскрывать жителям штата, какую персональную информацию о них они собирают, а также почему и зачем ее хранят. Пользователи также получили право требовать от компаний удалять сведения о себе и запрещать продажу информации о себе третьим сторонам. В конце мая также вступил в силу новый европейский регламент по защите персональных данных — General Data Protection Regulation (GDPR).

Согласно расписанию на сайте американского сената, на 26 сентября у сенаторов запланированы слушания с участием министерства обороны США. Встреча, посвященная кибербезопасности, пройдет в закрытом режиме.

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