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Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Перечень санкций в отношении конкретных стран или компаний, которые попытаются вмешаться в американские выборы, будет готовить минфин США. Ответственным грозит заморозка активов на территории США, ограничение на финансирование от американских банков и граждан.

«Это еще одно усилие, предпринятое администрацией для защиты США от иностранного вмешательства в выборы и в наш политический процесс в целом», — прокомментировал документ Болтон.

Определение «вмешательства в выборы» включает кампании в социальных сетях, публикации политических документов, полученных путем взлома, а также попытки нарушить работу избирательной системы, в том числе работу базы данных регистрации избирателей. В подобных действиях в ходе предвыборной кампании в США в 2016 г. американские власти обвиняли Россию.

Ранее о подготовке нового пакета ограничительных мер в США сообщили источники The Wall Street Journal. По их словам, санкции будут вводиться как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. Один из источников газеты говорил, что это еще один инструмент среди прочих «для предотвращения вмешательства со стороны иностранных противников». Агентство Reuters со ссылкой на источники уточняло, что таким образом будут наказываться в том числе кибератаки и кампании по дезинформированию американцев. Один из источников в администрации США говорил, что при выборе целей для санкций американские власти будут опираться на выводы разведки.

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Бизнес
Новости

«Сухой» планирует выпустить VIP-версию SSJ-100 для перелетов на Дальний Восток

Ведомости
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Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в 2019 г. начнет выпуск бизнес-версии Sukhoi Superjet 100 (SBJ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента ГСС по продажам SBJ Евгения Андрачникова. По его словам, лайнер сможет долететь из Москвы на Дальний Восток.

Андрачников напомнил, что SBJ с дополнительными баками способен преодолеть 6000 км. Однако компания рассчитывает увеличить дальность полета до 7200 км, чтобы преодолеть маршрут от столицы до Владивостока. «Вы видите какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7200 км — ровно то, что позволит нам решить эту задачу», — пояснил топ-менеджер.

По мнению Андрачникова, VIP-версия SSJ-100 может быть востребована в сегментах «летающих» отелей и казино. Хотя из-за регулирования это пока «совсем экзотическая тема», признал он, но такие продукты есть у Four Seasons и Crystal luxury air. «С развитием игорных зон в России и достаточно серьезным потоком, который движется и в Сочи, и во Владивосток, я считаю, у этой темы точно совершенно есть точка роста», — подчеркнул Андрачников. По его словам, машина также может вызвать интерес у руководства африканских стран.

Первый SBJ был продан в 2013 г. Сейчас в мире летают 11 таких самолетов. Их заказчиками являются специальный летный отряд «Россия», МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, погранслужба Казахстана, оператор VIP-авиации «Русджет».

10 самых важных самолетов России и СССР

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Политика
Новости

Жена Навального назвала трусом директора Росгвардии

Ведомости
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Юлия Навальная отреагировала на обращение директора Росгвардии Виктора Золотова к своему мужу политику Алексею Навальному. В своем Instagram она написала, что считает Золотова трусом и вором.

«Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь», – отметила жена Навального. По ее словам, презрение – это единственное чувство, которое она испытывает к Золотову: «Я презираю его как вора и труса».

По ее мнению, Золотова можно назвать трусом, потому что он выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом. Кроме того, директор Росгвардии «вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени тумба-юмба», добавляет Навальная. Она также обращает внимание, что Золотов не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Навальная также пообещала, что муж ответит на обращение после окончания ареста.

«Ведомости» запросили комментарий у представителя Росгвардии.

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Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь. Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотому - презрение. Я презираю его как вора и труса. Он - трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он - трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и  что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги. Он - трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше - какая разница.  Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет.

Публикация от @ yulia_navalnaya

Во вторник, 11 сентября, Золотов вызвал Навального на поединок, пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Видеообращение было опубликовано на сайте Росгвардии, а также в ее официальных аккаунтах в соцсетях и на канале в YouTube. Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел ФБК.

Навальный в настоящее время находится под административным арестом. Тверской суд Москвы 27 августа арестовал политика на 30 суток за нарушения на акции «Забастовка избирателей» в январе.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии

Технологии
Новости

Бывший топ-менеджер ACMG возглавит бэк-офис НМГ и «СТС медиа»

Ведомости
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Бывший топ-менеджер издательского дома ACMG Екатерина Тихомирова займет должность генерального директора «Медиа бизнес солюшенс», сервисной компании, которая оказывает услуги бэк-офиса «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС медиа». Об этом сообщила компания НМГ. Тихомирова подтвердила «Ведомостям» свой переход на новую должность. «Я очень рада присоединиться к команде НМГ и благодарна Ольге Паскиной за приглашение в компанию и оказанное доверие. Для меня это отличное карьерное развитие на медиарынке», — сказала она «Ведомостям».

В сообщении компания отмечает большой опыт Тихомировой в медиаотрасли. До последнего времени Тихомирова была вице-президентом медиахолдинга ACMG и издателем Forbes. 30 августа журнал сменил владельцев: предыдущий владелец российского журнала Александр Федотов продал Магомеду Мусаеву 100% АО «Ас рус медиа», компании – издателя Forbes. В период с 2012 по 2016 г. Тихомирова возглавляла холдинг «Европейская медиагруппа» (управление радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей»).

«Медиа бизнес солюшенс» оказывает услуги бэк-офиса для активов «Национальной медиа группы» и «СТС медиа». 51% компании принадлежит ЗАО НМГ, а 49% — ООО «СТС медиа».

Бизнес
Новости

Цена на нефть превысила $80

Ведомости
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Цена на нефть марки Brent впервые с 22 марта превысила $80 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов поднялась до $80,08 за баррель. К 18.18 мск нефть марки Brent торгуется на уровне $79,92 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла до $71,21 за баррель. К 18.18 мск она торгуется на уровне $71,13 за баррель.

Ранее министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране сократились на 5,3 млн баррелей, или на 1,3%, до 396,2 млн баррелей. При этом снижение ожидалось на 1,3 млн баррелей, или на 0,3%, до 400,2 млн баррелей.

Американское ведомство указывало также на снижение добычи нефти в США. Добыча по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 100 000 баррелей до 10,9 млн баррелей в сутки.

Цена на нефть марки Brent превышала $80 за баррель лишь 17 и затем 22 мая. До этого jyf торговалась на этом уровне в ноябре 2014 г.

Технологии
Новости

На сайте Apple появились названия и характеристики новых iPhone

Ведомости
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Apple за несколько часов до презентации своих новых устройств обновила XML-файл страницы своего сайта, раскрыв некоторые параметры новых устройств. Об этом сначала сообщило издание AllThings.How, позже об этом также написало The Verge. Из XML-файла следует, что Apple представит iPhone под названиями XS, XS Max и XR. У первого будет диагональ дисплея 5,8 дюйма, у второго и третьего – 6,5 дюйма. Они будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 Гб. Модели XS будут доступны в трех цветах: черном, серебристом и золотом, отмечает The Verge. По данным издания, у XR выбор цветов будет больше – шесть: черный, белый, красный, желтый, коралловый и синий.

Позже Apple убрала эту информацию со своего сайта.

В среду в 20.00 по московскому времени пройдет презентация Apple, на которой компания представит новые продукты. Флагманов будет сразу три, писали ранее со ссылкой на свои источники Bloomberg и Financial Times. По данным Bloomberg, Apple представит новую версию прошлогоднего iPhone X с более быстрым процессором и улучшенной камерой. Второй новинкой может стать аналогичный по характеристикам смартфон, но с увеличенным дисплеем: его диагональ – 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone X 2017 г. Смартфон будет называться iPhone Xs Max – его экран станет одним из самых широких в мире, утверждает собеседник Bloomberg. Наконец, третья новинка – бюджетная версия iPhone X, которая, возможно, будет называться iPhone Xr, по данным агентства.

Как в России начались продажи iPhone X

Технологии
Новости

Руководители Apple и Twitter отчитаются в сенате о защите персональных данных

Ведомости
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Руководители крупных американских технологических компаний 26 сентября выступят перед сенатом США с докладом о защите персональных данных своих клиентов и пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сенатора от штата Южная Дакота, председателя комитета по торговле, науке и транспорту Джона Тьюна. По данным агентства, в слушаниях примут участие представители телекоммуникационной компании AT&T, Twitter, Alphabet, Amazon и Apple.

По словам Тьюна, сенаторы хотят узнать, насколько компании готовы исполнять новые требования ЕС и штата Калифорния по защите информации о пользователях.

Летом власти Калифорнии приняли закон о защите персональных данных в интернете. Компании обязаны раскрывать жителям штата, какую персональную информацию о них они собирают, а также почему и зачем ее хранят. Пользователи также получили право требовать от компаний удалять сведения о себе и запрещать продажу информации о себе третьим сторонам. В конце мая также вступил в силу новый европейский регламент по защите персональных данных — General Data Protection Regulation (GDPR).

Согласно расписанию на сайте американского сената, на 26 сентября у сенаторов запланированы слушания с участием министерства обороны США. Встреча, посвященная кибербезопасности, пройдет в закрытом режиме.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Кремль ответил на отказ Японии от мирного договора без предварительных условий

Ведомости
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Япония в вопросе заключения мирного договора с Россией отталкивается от своих позиций, Москва и Токио продолжат обсуждать эту тему в конструктивном ключе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ Токио от предложенного Владимиром Путиным мирного договора без предварительных условий.

В среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор с Японией по Курильским островам президент предложил отложить: «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы». Вскоре после завершения пленарного заседания ВЭФа генеральный секретарь правительства Японии Йосихидэ Суга заявил, что позиция японского руководства по вопросу заключения мирного договора с Россией не изменилась.

«Понятно, что могут быть нюансы у наших японских партнеров, понятно, что каждый отталкивается от своих позиций, но вы знаете, что президент Путин настроен на решение этой проблемы, он высоко ценит усилия премьер-министра Абэ по налаживанию добрых отношений, поэтому совместная работа будет продолжена в конструктивном и добром ключе», – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, закрыта ли для Москвы проблема территориального спора с Японией, Песков ответил: «Это неуместный вопрос. Отсутствие мирного договора между Российской Федерацией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы». Песков отметил, что Путин еще не обсуждал свое предложение непосредственно с Абэ.

Москва и Токио не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. В декабре 2016 г. Путин и Абэ договорились начать переговоры по налаживанию на Южных Курилах совместной хозяйственной деятельности двух стран.

Спорные острова: между Россией и Японией

Бизнес
Новости

Росавиация усомнилась в качестве работы Utair по обеспечению безопасности

Ведомости
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство не устраивает система управления безопасностью полетов в авиакомпаниях группы Utair. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть так называемые системы управления безопасностью полетов – видимо, эта система в авиакомпании Utair недостаточно эффективна», – заявил руководитель Росавиации.

Он заметил, что авиакомпания выполняет и самолетные перевозки, и вертолетные. «Необходимо принять корректирующие меры для упорядочения своей деятельности», – добавил он. Нерадько напомнил, что ранее Utair уже пыталась принять такие меры, разделив общий бизнес на пассажирские авиалинии и вертолетные услуги. Однако, по его словам, «эти меры недостаточно эффективны».

В августе у Utair произошло сразу два крушения. 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании. Это произошло из-за столкновения лопастей с грузом на внешней подвеске другого вертолета. Погибли 15 пассажиров и трое членов экипажа. В ночь с 31 августа на 1 сентября Boeing 737 Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после приземления в Сочи, у самолета загорелись оба крыла. На борту находились 166 пассажиров, из них пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, который участвовал в эвакуации, скончался от сердечного приступа.

Как будут выглядеть самолеты UTair