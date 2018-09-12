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Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Перечень санкций в отношении конкретных стран или компаний, которые попытаются вмешаться в американские выборы, будет готовить минфин США. Ответственным грозит заморозка активов на территории США, ограничение на финансирование от американских банков и граждан.

«Это еще одно усилие, предпринятое администрацией для защиты США от иностранного вмешательства в выборы и в наш политический процесс в целом», — прокомментировал документ Болтон.

Определение «вмешательства в выборы» включает кампании в социальных сетях, публикации политических документов, полученных путем взлома, а также попытки нарушить работу избирательной системы, в том числе работу базы данных регистрации избирателей. В подобных действиях в ходе предвыборной кампании в США в 2016 г. американские власти обвиняли Россию.

Ранее о подготовке нового пакета ограничительных мер в США сообщили источники The Wall Street Journal. По их словам, санкции будут вводиться как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. Один из источников газеты говорил, что это еще один инструмент среди прочих «для предотвращения вмешательства со стороны иностранных противников». Агентство Reuters со ссылкой на источники уточняло, что таким образом будут наказываться в том числе кибератаки и кампании по дезинформированию американцев. Один из источников в администрации США говорил, что при выборе целей для санкций американские власти будут опираться на выводы разведки.

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