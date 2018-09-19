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Роспотребнадзор не поддержал идею вернуть зоны для курения в аэропорты

Роспотребнадзор не поддерживает идею возвращения комнат для курения в аэропорты. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский в ноябре 2017 г. внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает создание специальных помещений для курения в аэропортах, передавал ТАСС. В сентябре 2018 г. Боярский заявил, что продолжит отстаивать свою инициативу и убеждать Минздрав в необходимости такой меры, сообщало «РИА Новости». «Я остался при своем мнении, и меня никто не переубедит в том, что здравый смысл на моей стороне», – говорил он.

Правительство намерено заблокировать депутатскую инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты, написала ранее газета «Известия». Источник издания пояснил, что в основе отзыва на законопроект будет негативная оценка Минздрава.

Антитабачный закон был принят в России еще в 2013 г. Он запрещает курение в госучреждениях, театрах и других общественных местах, в том числе и аэропортах. Некоторые аэропорты неоднократно выступали за возвращение зон для курения. Например, «Шереметьево».

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»