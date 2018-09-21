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Памфилова посоветовала обоим участникам второго тура в Приморье не выдвигаться вновь

Председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала сняться с выборов кандидатам Андрею Ищенко и Андрею Тарасенко, которые вышли во второй тур выборов в Приморье. Об этом она сказала РБК.

По ее мнению, оба они «потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей». Она отметила, что кандидатам, которые будут участвовать в новых выборах в регионе, необходимо сделать выводы из сложившейся по итогам двух туров ситуации: «Избираться не путем давления и фальсификаций, а работать с людьми, вызывать доверие у людей».

Ищенко, комментируя РБК высказывание Памфиловой, назвал его популизмом и порекомендовал ей самой покинуть должность.

16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов. В ходе него сначала лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако во время подсчета последних протоколов единороссу Андрею Тарасенко удалось вырваться вперед. В итоге Ищенко набрал на 7650 голосов меньше соперника. Оба кандидата начали обвинять друг друга в фальсификациях.

19 сентября Памфилова заявила, что ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными. На следующий день региональный избирком отменил результаты голосования, объяснив это «существенными нарушениями».

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