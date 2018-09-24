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Памфилова признала состоявшимися выборы в Хабаровском крае

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае можно признать состоявшимся. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Выборы точно состоялись, результат тоже не вызывает никаких сомнений, но в любом случае надо дождаться официального подведения итогов выборов, а это вправе сделать только краевая комиссия», – сказала Памфилова.

По итогам подсчета 100% протоколов УИК, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,56% — у него 325 566 голосов. За кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который был губернатором Хабаровского края с 2009 г., проголосовало только 27,97%.

Нет нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, заявила еще днем Элла Памфилова. Она отметила, что при этом был «беспрецедентный уровень информационного мусора».

В воскресенье, 23 сентября, прошел второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае. Фургал в интервью «Ведомостям» сказал, что выборы в Хабаровском крае нужно ставить в пример всей России. «Народ, люди устали и хотят изменений. Я являюсь жителем Хабаровского края. Я знаю полностью, начиная от маленькой деревни и заканчивая крупным городом, чего хотят люди. Я просто пришел и сказал им: «Я знаю, что происходит. Я знаю, как это можно исправить». Все. Больше ничего не надо», – объяснил он итог голосования.

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