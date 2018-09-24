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Политика
Новости

Минобороны после крушения Ил-20 поставит Сирии комплекс С-300

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Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 в течение двух недель. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам министра, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы.

«С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», – заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Министр напомнил, что в 2013 г. Россия по просьбе Израиля отказалась поставить Сирии зенитно-ракетные системы С-300.

Решение о передаче Сирии С-300 стало ответной мерой России на крушение Ил-20 в небе над Средиземным морем. Российский самолет-разведчик, на борту которого находились 15 членов экипажа, был по ошибке сбит системой С-200 ПВО Сирии 17 сентября. В Минобороны России заявили, что под удар его подставили израильские истребители. В свою очередь Израиль ранее обвинил в произошедшем правительственные силы Сирии.

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Недвижимость
Новости

Подконтрольный Ротенбергу «Мостотрест» построит мост в Москве за 3,7 млрд рублей

Ведомости
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Один из крупнейших строительных подрядчиков России «Мостотрест», подконтрольный Аркадию Ротенбергу, построит крупный автомобильный мост через Кожуховский затон на Москве-реке (Нагатинская пойма). Информация о закупке у единственного поставщика размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о шестиполосном мосте длиной более полукилометра через Москву-реку от «Парка развлечений». Со стороны Нагатинской поймы дорога, связанная с мостом, пойдет в сторону Южного речного вокзала, соединится с Проектируемым проездом № 4062 и выйдет к проспекту Андропова. Максимальная цена договора на сайте госзакупок — 3,706 млрд руб.

ООО «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга владеет 94,2% акций ПАО «Мостотрест» через АО «ТФК-финанс», остальные 5,8% находятся в свободном обращении.

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Бизнес
Новости

Volvo прекратила сборку грузовиков в Иране из-за санкций США

Ведомости
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Шведский автопроизводитель Volvo перестал собирать грузовики в Иране из-за американских санкций. Об этом Reuters сообщил официальный представитель компании Фредрик Иварссон.

По его словам, Volvo больше не может получать плату за детали, которые она транспортирует в Иран. «Со всеми этими санкциями и всем, что США ввели [против Ирана], в Иране не работает банковская система. Мы не получаем плату. Так что теперь у нас нет никакого бизнеса [в Иране]», — отметил Иварссон.

Санкции США против Ирана были отменены администрацией президента Барака Обамы. Это было частью сделки по иранской ядерной программе. Однако в мае 2018 г. Дональд Трамп объявил о выходе США из этой сделки и восстановлении санкций. В начале августа ограничительные меры вновь вступили в силу. Первый этап санкций касался, в частности, автомобильного сектора Ирана.

До того как санкции были восстановлены, Volvo заявлял о планах сделать Иран главным экспортным хабом на рынки Персидского залива и Северной Африки.

Евросоюз принял закон для защиты от влияния санкций на свои компании, но, как отмечает Reuters, банки из-за санкций не способны проводить операции с Ираном. Это связано с тем, что США могут закрывать доступ к американской финансовой системе для тех, кто проводит подобные транзакции.

Политика
Новости

Жаров отчитался перед Путиными о борьбе с пиратами в интернете

Ведомости
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Все крупнейшие пиратские площадки в России заблокированы, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Жаров сказал, что еще несколько лет назад российский интернет представлял собой «абсолютно пиратскую гавань». «Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но тем не менее это было», — напомнил он. Теперь же среди заблокированных ресурсов около 6000 пиратских сайтов. Еще 11 000 таких сайтов удалили пиратский контент по требованию ведомства. «Цифры говорят сами за себя», — заключил Жаров.

Он уточнил, что больше всего жалоб правообладателей было связано с кинофильмами. «Больше 6000 исков за три года было подано в основном нашими компаниями, и очень небольшой процент западных компаний», — рассказал руководитель Роскомнадзора. По словам Жарова, благодаря в том числе борьбе с пиратством выручка легальных онлайн-кинотеатров в 2017 г. выросла примерно на 60% — до примерно 8 млрд руб., а аудитория кинотеатров — на 40% до 55 млн человек. Руководитель Роскомнадзора пообещал продолжить борьбу с распространением нелегального контента в сети.

Кого блокирует Роскомнадзор

Политика
Новости

Сотрудники ФСБ задержали на Кубани украинского шпиона

Ведомости
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В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, собиравшего информацию о расположенных в регионе военных объектах. Задержанный оказался сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кубани. Мужчина был выдворен за пределы Российской Федерации.

«На территории Краснодарского края был раскрыт сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Минобороны», – отметили в пресс-службе УФСБ.

По информации российского ведомства, Стефаненко приехал в Россию якобы с целью трудоустройства и проживания. Украинцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления по ст. 276 УК (шпионаж).

В феврале сотрудники ФСБ задержали в Симферополе украинца Константина Давыденко. Его подозревали в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Давыденко собирал и передавал украинским спецслужбам информацию, относящуюся к гостайне. Речь шла о деятельности частей Росгвардии и отдельных сотрудников ФСБ. В отношении Давыденко возбудили уголовное дело по статье «шпионаж».

Шпионский мост

Выбор редактора
Финансы
Новости

Польша признана страной с развитым финансовым рынком

Ведомости
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Провайдер FTSE Russell в понедельник присвоил польскому рынку статус развитого. В результате 37 компаний, включая ведущие польские банки PKO Bank и Bank Pekao, будут переведены из индексов развивающихся стран в индексы развитых, где находятся ценные бумаги компаний США, Германии, Великобритании и других ведущих рынков.

Польша стала первой страной в Европе, перешедшей из категории развивающихся рынков в категорию развитых, и первой страной в мире, повышенной таким образом в статусе почти за десятилетие, сообщает Financial Times. «Этот шаг <…> представляет собой фундаментальную перемену в восприятии Польши глобальными инвесторами», – приводит газета слова Марека Дитля, президента Варшавской фондовой биржи.

На прошлой неделе статус Польши повысил и другой индексный провайдер – Stoxx. У MSCI она пока остается в категории развивающихся рынков.

Политика
Новости

Адвокат попросил СКР возбудить дело об отравлении Петра Верзилова

Ведомости
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Адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела из-за возможного отравления участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Динзе просит СКР провести проверку по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи со служебной деятельность или выполнением общественного долга) и ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Динзе назвал три возможные версии произошедшего. Первая — отравление в связи с расследованием убийства журналистов в Центральноафриканской республике. Вторая — отравление за перфомансы и акции, в частности акцию на финале чемпионата мира по футболу. Третья — отравление «сотрудниками специальных служб за общественную деятельность или в рамках мести за такую деятельность».

Все медицинские документы из берлинской клиники, где в настоящее время находится Верзилов, по первому требованию будут предоставлены органу предварительного следствия, подчеркнул адвокат.

Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии 11 сентября. Российские врачи заподозрили у него отравление лекарственными препаратами. 15 сентября сообщалось, что его отправят на лечение в Берлин. Спустя три дня немецкие врачи заявили, что Верзилов, скорее всего, был отравлен. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказала «Дождю», что за день до госпитализации Верзилов получил отчет о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР.

15 июля Верзилов, а также еще три участницы Pussy Riot выбежали в полицейской форме на футбольное поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией. Всем им дали по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Бизнес
Новости

Michael Kors купит модный дом Versace за $2 млрд

Ведомости
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Американская группа Michael Kors купит миланский модный дом Versace за $2 млрд. Об этом сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на источники. По данным Reuters, официально компании объявят о сделке на этой неделе. По данным FT, это может случиться во вторник, 25 сентября, на собрании с участием вице-президента и главного дизайнера модного дома Донателлы Версаче, сестры покойного основателя Versace Джанни. Ранее о возможной сделке сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Источники агентства рассказали, что по итогам сделки прежний владелец модного дома – инвестфонд Blackstone, купивший 20%-ную долю в Versace за 210 млн евро в 2014 г., полностью выйдет из итальянской компании. Michael Kors получит также оставшуюся долю, которая принадлежит семье Versace. Тем не менее семья основателя итальянского модного дома продолжит принимать участие в делах Versace.

Представители обеих компаний отказались от комментариев. FT объясняет покупку Michael Kors итальянского люксового бренда стремлением американской компании конкурировать с европейскими конгломератами LVMH (владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и др.), Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga и др.) и Richemont (Cartier, Chloé и др.).

Журналистам не удалось оперативно получить комментарии Blackstone. Источник FT уточнил, что ранее Versace, один из последних независимых домов моды, отложил планы по выходу на IPO, сочтя рыночные условия неподходящими для этого. Blackstone, как отмечает Reuters, был разочарован этим решением и работой итальянского модного дома в целом, не увидев достаточных оснований для выхода на биржу. «Blackstone больше не собирался вкладывать в компанию деньги. Он стал искать покупателя, готового к крупным инвестициям», – объяснил источник агентства. Фонд постепенно уговорил семью Версаче рассмотреть продажу модного дома, предложив ей ряд покупателей, включая Michael Kors.

Какая одежда будет модной следующей весной

Финансы
Новости

Райффайзенбанк оформил первую электронную ипотечную закладную в блокчейн

Ведомости
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Райффайзенбанк выпустил электронную ипотечную закладную, запись о которой хранится и учитывается в блокчейн-реестре. Для проведения сделки банк использовал децентрализованную депозитарную систему (ДДС) на платформе «Мастерчейн». Об этом говорится в сообщении банка. Райффайзенбанк стал первой кредитной организацией, которая провела такую сделку на российском рынке.

Электронная закладная — это файл в формате xml, который содержит информацию о залогодателе и заемщике, название, дату и место заключения кредитного договора, сумму ипотечного кредита и срок уплаты, название и описание приобретаемого в ипотеку имущества.

«Мастерчейн» представляет собой блокчейн-сеть для передачи цифровых ценностей и информации о них между участниками. Платформа разрабатывается под эгидой Центробанка с 2016 г. В проекте участвуют крупнейшие банки, состоящие в ассоциации «Финтех». «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ассоциации «Финтех» отмечает, что Сбербанк (входит в ассоциацию) провел такую же сделку на «Мастерчейне» в тестовом формате.

В сообщении Райффайзенбанка уточняется, что передача депозитарных операций по электронным закладным в блокчейн повысит безопасность хранения данных, снизит операционные затраты депозитариев, а также сократит время проведения сделки как для банка, так и для клиентов. Обычно клиенту, после оформления ипотеки, нужно повторно посетить банк для передачи закладной на хранение, в новом же формате прием закладной на депозитарный учет и хранение происходит дистанционно, пояснил начальник управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов.

Оформлять электронные закладные стало возможно с 1 июля, после вступления в силу изменений в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Первую сделку с использованием нового формата ценной бумаги совершил Сбербанк. Тогда хранение, учет и подтверждение прав по электронной закладной осуществляли только депозитарии Сбербанка, ДДС в сделке не использовалась. Сбербанк уточнял, что начать использовать ДДС для совершения депозитарных операций по электронным закладным планирует с I квартала 2019 г.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

Политика
Новости

Мосгорсуд подтвердил законность возврата Феоктистову $2 млн из дела Улюкаева

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным решение о возвращении отставному генералу ФСБ и бывшему руководителю службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, которые главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин передал в качестве взятки экс-министру экономразвития Алексею Улюкаеву в ходе оперативного эксперимента. Об этом сообщает агенство «Интерфакс».

«Постановление Замоскворецкого суда, которым $2 млн возвращены по принадлежности, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – огласила судья. Таким образом, Мосгорсуд не нашел оснований не возвращать Феоктистову денежные средства. $2 млн будут переданы Феоктистову, как только решение суда поступит в Следственный комитет.

Ранее, 29 июня, Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление Олега Феоктистова о возврате ему $2 млн наличными. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в суд поступило заявление от замруководителя ФСБ. Улюкаев участвовал в процессе по видеосвязи из колонии. Тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил «Интерфаксу», что в компании не будут комментировать решение суда. «Мы не комментируем это решение. Насколько мы знаем, суд был закрытым. Нас это не касается, поэтому никаких оснований комментировать эту информацию у меня нет», – сказал он.

Позже, 5 июля, адвокаты Улюкаева подали апелляционную жалобу на решение о возврате денег Феоктистову. Сегодня прокурор и представитель Феоктистова заявили об отсутствии оснований для удовлетворения требований жалобы.

Во время заседаний Феоктистов отказывался сообщить, у кого взял деньги. По его словам, ему их передал частный инвестор. РБК, ссылаясь на показания экс-генерала в ходе предварительного слушания, сообщал, что деньги на оперативный эксперимент предоставил человек по имени Валерий Михайлов. Феоктистов дважды упомянул его в своих показаниях. Сначала как «человека из нашей компании («Роснефти». – «Ведомости»)», потом как «сотрудника компании, связанной с деятельностью «Роснефти».

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Помимо этого он оштрафовал экс-министра на 130 млн руб. и запретил занимать управленческие должности в течение восьми лет. Суд признал, что Улюкаев вымогал взятку в размере $2 млн, будучи должностным лицом. По версии следствия, осенью 2016 г. Улюкаев, будучи министром, требовал у «Роснефти» $2 млн за положительное заключение, позволившее ей купить госпакет «Башнефти».

Политика
Новости

Кремль увидел «элемент неожиданности» в итогах выборов губернаторов

Ведомости
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В выборах губернаторов Владимирской области и Хабаровского края присутствует элемент неожиданности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Скажем так, действительно, элемент неожиданности присутствует. Но опять же, это будет поводом для анализа и с тем, чтобы потом уже скорректировать работы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, вот как раз это – то, что он имеет в виду». На вопрос, как в Кремле оценивают итоги второго тура, Песков ответил, что главное – это то, что выборы состоялись «в спокойной, конкурентной атмосфере».

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что второй тур на выборах главы регионов показал недоработки кремлевских политтехнологов, и будут сделаны выводы, Песков отметил: «Итоги любых выборов являются предметом для глубокого анализа, этот анализ проводится каждый раз. <...> Безусловно, предстоит проанализировать итоги и этих тоже выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем».

23 сентября в Хабаровском крае и во Владимирской области прошел второй тур выборов. В первом из них выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравший 69,56%, в то время как за кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали 27,97%. Во втором также одержал победу кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 57,04%; его соперник от «Единой России» Светлана Орлова получила 37,46%.

Финансы
Новости

Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей

Ведомости
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Биржевой курс доллара опустился ниже 66 руб. за $1 впервые с 9 августа, свидетельствуют результаты торгов на Московской бирже. Американская валюта на 12.20 мск стоила 65,97 руб., евро – 77,65 руб. В пятницу, 21 сентября, торги закрылись на уровне 66,41 руб. за доллар и 78,065 руб. за евро.

Рубль укреплялся всю прошлую неделю, после решения Центробанка 14 сентября повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,5%. Регулятор также объявил, что не будет до конца года закупать валюту на внутреннем рынке для исполнения бюджетного правила. Как объясняли «Ведомостям» аналитики, на рубль повлияли цены на нефть, а также итоги переговоров президентов России и Турции: на прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Ранее сегодня стоимость нефти марки Brent выросла до максимума с ноября 2014 г. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть этой марки на 11.57 мск на торгах на Лондонской бирже увеличилась на 2,44% и достигла $80,67 за баррель. В последний раз нефть Brent стоила так дорого в ноябре 2014 г., тогда за баррель этого сорта давали $80,60.

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