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Жаров отчитался перед Путиными о борьбе с пиратами в интернете

Все крупнейшие пиратские площадки в России заблокированы, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Жаров сказал, что еще несколько лет назад российский интернет представлял собой «абсолютно пиратскую гавань». «Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но тем не менее это было», — напомнил он. Теперь же среди заблокированных ресурсов около 6000 пиратских сайтов. Еще 11 000 таких сайтов удалили пиратский контент по требованию ведомства. «Цифры говорят сами за себя», — заключил Жаров.

Он уточнил, что больше всего жалоб правообладателей было связано с кинофильмами. «Больше 6000 исков за три года было подано в основном нашими компаниями, и очень небольшой процент западных компаний», — рассказал руководитель Роскомнадзора. По словам Жарова, благодаря в том числе борьбе с пиратством выручка легальных онлайн-кинотеатров в 2017 г. выросла примерно на 60% — до примерно 8 млрд руб., а аудитория кинотеатров — на 40% до 55 млн человек. Руководитель Роскомнадзора пообещал продолжить борьбу с распространением нелегального контента в сети.

Кого блокирует Роскомнадзор