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Евросоюз подготовил новый механизм введения санкций за химические атаки

Послы 28 стран Евросоюза на ближайшем заседании, которое состоится 26 сентября, планируют утвердить новый механизм введения санкций за применение химического оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Предложенный механизм позволит ЕС быстрее вводить ограничения в отношении конкретных лиц в любой точке мира вне зависимости от гражданства, а также замораживать их активы на территории стран Евросоюза и запрещать въезд в страны союза. Инициатива, по данным агентства, исходит от Франции и обусловлена «повторными случаями использования химического оружия Россией и Сирией».

Агентство напоминает, что Евросоюз уже подготовил как российские, так и сирийские санкционные списки. В рамках действующего режима санкций добавлять новых лиц необходимо в отдельные национальные списки. Такая процедура вызывает сложности, поскольку некоторые страны ЕС не хотят расширять санкции в отношении своих партнеров и особенно в отношении Москвы, пояснили источники Reuters.

Новый механизм, ускоряющий процедуру введения санкций, ЕС одобрит без обсуждения, пишет агентство. Предложит ли Лондон включить в новый санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвиняет в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пока неясно, добавляет агентство.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей