Дату новых выборов губернатора Приморья заксобрание края определит 16 октября
Внеочередное заседание заксобрания Приморья, на котором определится дата новых выборов губернатора края, состоится 16 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по региональной политике и законности краевого парламента Джамбулата Текиева. Он отметил, что 16 октября – крайний срок, когда парламенту нужно определиться с датой.
Неделю назад избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительным результаты выборов главы региона из-за многочисленных нарушений. По ходу подсчета голосов лидировал выдвиженец КПРФ Андрей Ищенко, но при обработке последнего процента вперед вырвался бывший врио губернатора Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о намерении оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке.
Накануне президент России Владимир Путин принял отставку Тарасенко и назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалинскую область ранее. Обязанности главы Сахалинской области после ухода Кожемяко будет исполнять председатель регионального правительства Вера Щербина.