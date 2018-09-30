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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух щенков редкой породы

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух щенков редкой охотничьей породы пхунсан, сообщает Reuters. Эта порода была выведена в Северной Корее и практически неизвестна за пределами страны.

Подарок был сделан по случаю проведения межкорейского саммита, который состоялся в сентябре в Пхеньяне. Собаки после прохождения необходимых процедур были 27 сентября переправлены в Южную Корею через демилитаризованную зону.

Агентство отмечает, что южнокорейский президент любит животных и об этой его слабости давно известно. Ким Чен Ын не первый северокорейский лидер, который подарил Южной Корее животных: в 2000 г. предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир отправил в Сеул двух собак такой же породы.

Пхунсан — смешанная порода, выведенная от северокорейских волков. Получила свое название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена. В КНДР собаки этой породы использовались для охоты на крупных животных, включая амурского тигра. Они славятся своей силой, выносливостью и верностью одному хозяину.

Лидеры КНДР и Южной Кореи в сентябре встретились в третий раз. Первая - историческая - встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась в конце апреля. Через месяц они провели вторые переговоры, оба раза лидеры двух стран встречались в деревне на границе КНДР и Южной Кореи.

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