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Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году

Правительство перенесло несколько выходных дней в 2019 г. с зимних праздников на майские. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Из документа следует, что правительство перенесло на май три выходных дня. Так как 5 и 6 января выпали на субботу и воскресенье, которые и так являются нерабочими днями, правительство не стало делать их праздничными. Эти два дня перенесены на 2 и 3 мая. Кроме того, 23 февраля, которое выпало на субботу, переносится на 10 мая.

Таким образом, россияне на новогодние праздники будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря по 8 января. На День защитника предусмотрен двухдневный отдых 23 и 24 февраля. В марте будет трехдневный отдых с 8 по 10, затем пятидневный отдых с 1 по 5 мая, четырехдневный отдых с 9 по 12 мая, выходной 12 июня, а также трехдневный отдых со 2 по 4 ноября.

Решение о переносе правительство объяснило необходимостью «рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней».