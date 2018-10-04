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Росгвардия раскрыла детали участия Золотова в предотвращении взрыва у Кремля

Росгвардия на своем сайте раскрыла детали участия директора службы Виктора Золотова в переговорах с мужчиной, угрожавшим привести в действие взрывное устройство у Кремля – на Васильевском спуске в Москве.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в среду, 3 октября, мужчина остановил Mercedes Gelandewagen у храма Василия Блаженного и потребовал встречи с российским руководством. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в его машине находится взрывное устройство. Угрожавший потребовал встречи с Золотовым, отмечает Росгвардия, и директор службы лично прибыл на место происшествия.

В итоге мужчина добровольно сдался полиции. Это произошло после разговора с Золотовым, написал у себя в Twitter его советник Александр Хинштейн: «Вряд ли те, кто поливает генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной».

Фото с сегодняшнего места событий на Васильевском спуске, где директор Росгвардии В.Золотов убедил человека, угрожающего взорвать себя вместе с машиной, сдаться. pic.twitter.com/y1WMUH8c1R — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 3 октября 2018 г.

Некоторые пользователи соцсетей усомнились, что Золотов лично принимал участие в переговорах, и предположили, что это была PR-акция.

Золотов это преемник, ему медиаимидж начали создавать. И да ждите скоро про спасение котёночков и бабушек — airjordan (@ilokaasua) 4 октября 2018 г.

Именно после этого Росгвардия и решила выпустить подробное сообщение об участии Золотова в операции. Служба отмечает, что директор Росгвардии лично провел переговоры с человеком, угрожавшим взрывом. «Получив подтверждение о наличии в салоне автомашины рюкзака с взрывным устройством и газового баллона, директор Росгвардии заручился согласием нарушителя о необходимости их обезвреживания, после чего лично подошел к автомашине, открыл дверь, извлек тяжелый рюкзак и газовый баллон с заднего сиденья, передав его сотрудникам специальных служб для проверки», – говорится в сообщении службы.

В сентябре Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Директор Росгвардии вызвал политика «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией.