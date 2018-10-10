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Политика
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СКР завел уголовное дело после инцидента с пассажирским лайнером в Якутске

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте после того, как самолет, следовавший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в Якутске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инцидент с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» произошел в ночь на 10 октября. При приземлении в аэропорту «Якутск» самолет выкатился за пределы летного поля и у него сломалось шасси. Самолет получил и другие повреждения, уточняет ведомство. На борту находился 91 пассажир, в том числе семь детей, и пять членов экипажа. Все они покинули борт по надувному трапу. В результате ЧП пострадали четыре пассажира.

В связи с происшествием аэропорт был временно закрыт, а часть рейсов перенаправили на запасной аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района. Позже аэропорт открыли для отправки самолетов.

Источник местного издания News.Ykt.Ru сообщил, что инцидент мог произойти из-за неблагоприятных метеоусловий: накануне шел мокрый снег, из-за которого образовался гололед. Источник «Интерфакса», знакомый с расследованием, заявил, что лайнер мог выкатиться за пределы ВВП из-за ненадлежащего состояния полосы. «Ее обработка либо была недостаточной, либо не проводилась вовсе. В результате она на отдельных участках покрылась льдом», — сказал собеседник агентства.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили участников и свидетелей авиапроисшествия. Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также начала проверку в связи с повреждением самолета.

Финансы
Новости

SoftBank может инвестировать до $20 млрд в нью-йоркскую сеть коворкингов

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Японская телекоммуникационная компания SoftBank планирует инвестировать от $15 млрд до $20 млрд в нью-йоркский коворкинговый стартап WeWork в общем на контрольную долю в компании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сделка будет профинансирована за счет резервов Vision Fund - фонда, созданного SoftBank при участии суверенных фондов Саудовской Аравии и Абу-Даби, а также других инвесторов. Фонд специализируется на инвестициях в технологический сектор и уже владеет 20% в WeWork. SoftBank инвестировал в стартап через Vision Fund в августе 2017 г. Тогда WeWork получил $4,4 млрд в рамках акционерного финансирования, в августе этого года - еще $1 млрд, разместив в пользу SoftBank субординированные конвертируемые облигации.

WeWork, созданная в 2010 г., создает рабочие пространства для бизнесменов. Компания арендует более 265 000 офисов в 287 зданиях. Согласно данным Cushman & Wakefield, она занимает больше офисных пространств на Манхэттене, чем любая другая компания. С момента основания стартап привлек более $6 млрд. Помимо SoftBank в него вкладывались венчурный фонд Benchmark, китайская Hony Capital и подразделение JPMorgan Chase & Co. в сфере управления активами.

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Бизнес
Новости

Основатель «Вкусвилла» откроет городские фермы для выращивания зелени

Ведомости
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Основатель и владелец сети магазинов «Вкусвилл» Андрей Кривенко вложился через фонд TealTech Capital в компанию «Местные корни», которая занимается созданием сети вертикальных городских ферм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сторон. Фонд инвестировал в проект 6 млн руб.

В вертикальных фермах используется технология аэропоники, когда корни растений находятся в специальной емкости, куда поступает питательный раствор из органических удобрений. ООО «Местные корни», согласно данным ЕГРЮЛ, создано в Москве в августе. 10% компании владеет АО «Тилтех», по 45% — у ее гендиректора Андрея Галгашова и Татьяны Дубовской.

До конца года компания планирует запустить в Москве первую очередь фермы на 8 т базилика и рукколы в год и начать поставки. На начальном этапе покупателем продукции будет только «Вкусвилл». За три года в Москве и крупных городах компания планирует открыть десять площадок для выращивания зелени общей мощностью 1000 т в год. Потенциальный оборот рынка этой продукции с сити-ферм оценивается в 70 млрд руб.

Среди основателей фонда TealTech Capital — председатель совета директоров ГК «Агама» (перерабатывает и поставляет морепродукты) Юрий Алашеев и руководитель медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андрей Иващенко. По собственным данным, фонд управляет проектами на $50 млн. Среди них мобильное приложение для получения информации о лекарствах SAD Labs, сервис по обработке медицинской документации MedProfile и другие. В сентябре стало известно, что фонд займется развитием сети гинекологических клиник, в которые намерен вложить 300 млн руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили об увольнениях в курируемом Сурковым управлении Кремля

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Кремлевское управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией покинут до половины сотрудников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Управление возглавляет Олег Говорун, курирует — помощник президента Владислав Сурков.

В управлении работают несколько десятков человек. Их уведомили о выводе за штат, а половине рекомендовали искать новую работу, рассказал собеседник издания, близкий к Кремлю.

Под сокращения может попасть заместитель руководителя управления Максим Поляков, курирующий самопровозглашенные республики в Донбассе. Увольнения могут затронуть и кураторов Донецкой и Луганской народных республик, где 11 ноября состоятся выборы руководства республик и депутатов. По словам одного из источников издания, выборы там «фактически пройдут без участия сотрудников управления», которые уже выведены за штат и «сидят на чемоданах». «Управление, по сути, не контролирует эти выборы и политические процессы в республиках. Возникает вопрос, кто тогда этим занимается», — сказал источник РБК.

Ранее в октябре президент Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству. Согласно указу, пост руководителя управления сохранит Говорун.

В мае, после президентских выборов, источники РБК сообщали о возможной отставке Суркова с поста помощника президента. Издание поясняло, что стратегия Москвы на украинском направлении зашла в тупик: минские соглашения не исполняются, а у Суркова сложные отношения с разными ведомствами, в том числе с Пятой службой ФСБ, отвечающей за контрразведку на территориях самопровозглашенных республик в Донбассе. «Ситуация в республиках не улучшается, но такую фигуру, как Владислав Сурков, нельзя так просто уволить, поэтому через урезание ресурсов управления его фактически «мягко понизили», — подытожил источник издания, близкий к Кремлю.

Политика
Новости

Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом

Ведомости
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Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом Sukhoj Superjet-100, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии. Пока что аэропорт открыт только на вылет.

В среду в аэропорту Якутска самолет после посадки во время руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщало МЧС. Пока что причина неизвестна. По данным «Интерфакса», у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси. Источник местного издания News.Ykt.Ru сообщил, что ЧП произошло из-за неблагоприятных метеоусловий: накануне шел мокрый снег, из-за которого образовался гололед. После происшедшего аэропорт Якутска закрыли, ближайшие рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт в поселке Чульман Нерюнгринского района. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с повреждением пассажирского самолета при приземлении в аэропорту Якутска, передает «Интерфакс».

На борту самолета находились 91 пассажир, в том числе 7 детей и 5 членов экипажа, сообщила авиакомпания «Якутия». Никто из них не пострадал. По данным авиакомпании, четверо обратились в медпункт аэропорта. «Почти у всех обратившихся головные боли и ушибы. Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», – сказал «Интерфаксу» представитель медпункта.

Политика
Новости

Экс-кандидат от ЛДПР попросил возбудить уголовное дело из-за выборов в Приморье

Ведомости
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Бывший кандидат в губернаторы Приморья и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по фактам «многократных нарушений» на выборах губернатора края, прошедших в единый день голосования в сентябре. Соответствующее обращение Андрейченко опубликовал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Андрейченко попросил оказать содействие в расформировании нескольких территориальных избиркомов Приморья. К примеру, это избиркомы Находки и Уссурийска, а также Советского района Владивостока. По мнению Андрейченко, именно там происходили нарушения при проведении выборов.

«Итоги выборов в Приморье отменены, нарушения признаны и ...тишина. Где наказание для виновных? Где уголовные дела? Где роспуск замешанных в искажении результатов УИКов и ТИКов?», – пишет Андрейченко. Он отметил, что ЛДПР не согласна с происходящим. «Предпринял ряд действий, чтобы наказать виновных», – объясняет свои действия депутат.

В единый день голосования, 9 сентября, в Приморье прошли губернаторские выборы. В них принимали участие пять кандидатов. Однако никому из них не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По итогам подсчета 100% протоколов на тот момент врио главы региона Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. На третьем месте – кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%). Во втором туре участвовали двое – Тарасенко и Ищенко, но крайизбирком отменил результаты по рекомендации ЦИК – из-за нарушений.

Самые «бедные» чиновники

Политика
Новости

Министр юстиции Франции попросила Google убрать на картах снимки тюрем

Ведомости
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Министр юстиции Франции Николь Беллубе попросила Google удалить с сервиса Google Maps изображения французских тюрем. Об этом она рассказала радиостанции RTL.

Беллубе уточнила, что уже написала в Google, чтобы компания удалила изображения тюрем, но пока результатов это не принесло. Министр юстиции также отметила, что не считает нормальным наличие в свободном доступе подобных изображений.

Ранее министерство обороны Бельгии сообщало, что собирается подать в суд на Google. Это связано с тем, что американская компания не выполнила просьбы о размывании на Google Maps спутниковых изображений военных объектов, которые связаны с важной правительственной информацией. Бельгийское министерство обороны просило, чтобы на карте были закрыты такие объекты, как авиабазы и атомные электростанции.

Как и где снимают панорамы для Google Street View

Политика
Новости

Аэропорт Якутска закрыт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

Ведомости
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Аэропорт Якутска закрыт из-за самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт в поселке Чульман Нерюнгринского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Происшествие случилось после того, как самолет совершил посадку в аэропорту, при рулении он проехал место поворота и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении МЧС. Предварительно у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси, передает «Интерфакс». Самолет приземлился при неблагоприятных метеоусловиях: накануне шел мокрый снег, ночью образовался гололед, пишет местное издание News.Ykt.Ru. По данным его источника, ЧП произошло именно по этой причине.

На борту находились 87 человек, добавляет служба: все пассажиры покинули борт по надувному трапу, погибших и пострадавших нет. Авиакомпания «Якутия», которой принадлежит выкатившийся самолет, уточняет, что на борту находились 91 пассажир, в том числе 7 детей, и 5 членов экипажа. По данным «Якутии», в медпункт аэропорта обратились 4 человека. Создана комиссия по расследованию данного инцидента, говорится в сообщении авиаперевозчика.

В соцсетях можно встретить жалобы пассажиров, чей самолет вынужденно сел в аэропорту Нерюнгринского района. Из сообщений следует, что в аэропорту закончилась вода и еда.

Политика
Новости

Трамп раскрыл детали будущей встречи с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет после выборов в американский конгресс, которые состоятся 6 ноября. Об этом сообщает Reuters.

«Это будет после промежуточных выборов. Я просто не могу уехать сейчас», – сказал Трамп. Он не уточнил, где пройдет встреча.

Первая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне этого года в Сингапуре. Наедине лидеры двух стран общались 48 минут, а переговоры в расширенном составе длились около двух часов. После переговоров Трамп заявил, что достигнут «большой прогресс» и сама встреча проходила «лучше, чем кто-либо мог предположить». В свою очередь Ким Чен Ын назвал саммит «прелюдией к миру», которую многие могут охарактеризовать как «фантазию из научно-фантастического фильма».

Трамп и Ким Чен Ын также договорились прибыть друг к другу с визитами в «подходящее время». Они решили, что президент США приедет в Пхеньян, а лидер Северной Кореи – в Вашингтон. Однако до сих пор никто из них этого не сделал.

В июле Ким Чен Ын написал Трампу письмо. В нем лидер Северной Кореи поблагодарил президента США за организацию двусторонней встречи в Сингапуре, а также подтвердил готовность к новым переговорам. В сентябре Трамп заявил, что в скором времени встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но он не уточнил, когда эта встреча может пройти.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о финансовых проблемах «Справедливой России»

Ведомости
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«Справедливая Россия» испытывает финансовые проблемы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на членов партии. По данным газеты, сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям приходится урезать штаты.

В 2017 г. партия получила из федерального бюджета около 500 млн руб., что вдвое меньше, чем годом ранее, а объем пожертвований упал почти в десять раз — до 155 млн руб., приводит «Коммерсантъ» данные ЦИК. На последнем заседании президиума центрального совета «Справедливой России» тему финансовых трудностей поднял лидер партии Сергей Миронов, «попросив убрать камеру из зала», говорит собеседник «Коммерсанта». По его словам, Миронов пообещал улучшить ситуацию, но конкретные планы выхода из ситуации он не озвучил.

Один из собеседников «Коммерсанта» уточнил, что проблемы начались примерно в июне, прежде всего в региональных отделениях, которым резко сократили финансирование. «Многие уходят на сокращенный день, ищут подработки. Даже не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси», – рассказал газете другой источник.

Никто из руководителей партии не стал комментировать «Коммерсанту» информацию о финансовых трудностях. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин заявил газете, что подобных проблем нет: «Я общаюсь с аппаратом, если бы подобное там происходило, я бы знал».

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

Технологии
Новости

«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа»

Ведомости
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Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа», говорится в сообщении «МБХ медиа». «Яндекс.Дзен» перестал показывать наши материалы другим пользователям «Дзена». Теперь наши материалы могут видеть только подписчики», — сказала «Ведомостям» главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Доступ к каналу ограничили из-за размещенных статей о пытках в колониях, гибели военнослужащих на учениях и издевательстве над животными, говорится в ответе «Яндекс.Дзена», который опубликовал «МБХ медиа».

«Яндекс.Дзен» ссылается на правила размещения контента в сервисе авторами: одно из них гласит, что авторам запрещено размещать шокирующий контент, в том числе «описание и/или изображение жертв катастроф, насильственных действий в отношении людей и животных, трупов, болезней и уродств, интимных частей тела и процесса родов, травм, заболеваний, насекомых и животных, чей вид вызывает отвращение». Даже если контент уместен в рамках темы канала, он «может шокировать или вызвать сильные негативные эмоции». Каналы, которые содержат такие материалы, блокируются без права восстановления, говорится в сообщении «Яндекс.Дзена».

«Правила едины для всех авторов и медиа. "МБХ медиа" может исправить нарушения, и все ограничения будут сняты», — сказал «Ведомостям» представитель «Яндекс.Дзена». Другие каналы с шокирующим контентом «регулярно блокируются» из-за нарушения этого правила, но сколько таких каналов заблокировано, представитель сервиса вечером уточнить не смог.

Роскомнадзор 6 октября по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных сайтов зеркало «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак mbk.sobchakprotivvseh.ru. Сайт «МБХ медиа» был заблокирован в феврале по требованию Генпрокуратуры, надзорное ведомство посчитало, что ресурс связан с организацией «Открытая Россия», которая была признана нежелательной. После этого Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Дзена» заблокировать одноименный канал на платформе, но «Яндекс.Дзен» отказался это делать.

В апреле 2017 г. Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».

Бизнес
Новости

«Транснефть» консолидировала 62% акций НМТП

Ведомости
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«Транснефть» консолидировала 62% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Об этом говорится в сообщении НМТП.

В цепочке косвенного владения «Транснефти» участвуют Novoport Holding Ltd, Omirico Limited, Fenti Development Ltd., ООО «Транснефть финанс», а также дочерние компании НМТП — «НМТП-капитал» и «Новороссийский зерновой терминал».

В понедельник, 8 октября, Транснефть» закрыла сделку по покупке 25% в НМТП у группы «Сумма». Сумма сделки составила $750 млн. В результате сделки «Транснефть» довела долю в Novoport Holding до 100%. Novoport Holding владеет 50,1% НМТП. Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта.

НМТП является крупнейшим российским портом. До сделки с «Транснефтью» 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежали «Транснефти» и «Сумме» через Novoport Holding. Через «Транснефть-сервис» «Транснефть» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. Помимо этого 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.

Переговоры о продаже доли в НМТП стороны вели с начала года. В феврале ФАС одобрила сделку.

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