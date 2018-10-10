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СКР завел уголовное дело после инцидента с пассажирским лайнером в Якутске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте после того, как самолет, следовавший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в Якутске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инцидент с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» произошел в ночь на 10 октября. При приземлении в аэропорту «Якутск» самолет выкатился за пределы летного поля и у него сломалось шасси. Самолет получил и другие повреждения, уточняет ведомство. На борту находился 91 пассажир, в том числе семь детей, и пять членов экипажа. Все они покинули борт по надувному трапу. В результате ЧП пострадали четыре пассажира.

В связи с происшествием аэропорт был временно закрыт, а часть рейсов перенаправили на запасной аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района. Позже аэропорт открыли для отправки самолетов.

Источник местного издания News.Ykt.Ru сообщил, что инцидент мог произойти из-за неблагоприятных метеоусловий: накануне шел мокрый снег, из-за которого образовался гололед. Источник «Интерфакса», знакомый с расследованием, заявил, что лайнер мог выкатиться за пределы ВВП из-за ненадлежащего состояния полосы. «Ее обработка либо была недостаточной, либо не проводилась вовсе. В результате она на отдельных участках покрылась льдом», — сказал собеседник агентства.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили участников и свидетелей авиапроисшествия. Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также начала проверку в связи с повреждением самолета.