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Убийство следователя в Подмосковье связали с ее профессиональной деятельностью

СКР получил «достаточные данные» о том, что следователя Евгению Шишкину убили в Подмосковье «с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности». Об этом сообщается на сайте ведомства по региону.

Как уточняется в сообщении, убийство связано с «расследованием уголовных дел, находящихся в ее [следователя] производстве».

Преступление квалифицировано по ст. 317 и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия). Изначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия найдены затворная рамка от пистолета неустановленной модели, пружина, пуля и гильза. Назначены судебные экспертизы, отмечает СКР.

Старший следователь управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу была убита недалеко от ее дома в подмосковном поселке Архангельское (Красногорский район). Около 7.00 преступник два раза выстрелил в нее, попав в шею и спину. По данным следствия, несколько месяцев назад неустановленные лица сожгли ее автомобиль.