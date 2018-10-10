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Калифорния вошла в топ-10 иностранных инвесторов в госдолг России

Штат Калифорния вошел в топ-10 иностранных держателей долговых обязательств России, которые сообщают о своих вложениях открыто, сообщает агентство Bloomberg. Основным инвестором в российские долговые бумаги стал Пенсионный фонд калифорнийских пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, Calpers). Инвестиции фонда в госдолг России на конец июня составили $460 млн.

«Во всех решениях об управлении инвестициями Calpers следует федеральному законодательству и законам штата, при этом соблюдая указания совета директоров в отношении конкретных инвестиционных шагов», — заявила Bloomberg представитель фонда Меган Уайт. Вложения фонда с конца 2017 г. выросли на 8%, несмотря на ухудшение отношений России и США и угрозу санкций.

Bloomberg отмечает, что Calpers является крупнейшим государственным пенсионным фондом США и конгрессу США придется учитывать интересы фонда и калифорнийцев при обсуждении новых санкций против России.

Список инвесторов в евробонды России, которые раскрывают эту информацию, возглавляет инвестиционная компания BlackRock ($2,526 млрд), далее следуют GAM (почти $1 млрд), Stone Harbor ($586 млн) и Allianz ($576 млн). Топ-5 замыкает Intesa Sanpaolo. Фонд Calpers оказался на 9-м месте в списке. Рейтинговое агентство АКРА ранее оценивало долю американских инвесторов в российский суверенный долг в 8%.