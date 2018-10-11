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Власти Кемеровской области предложили сделать Кузбасс официальным названием региона

Власти Кемеровской области предложили придать названию Кузбасс юридический статус, сделав его вторым официальным названием региона. Об этом в четверг на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор области Сергей Цивилев.

Он рассказал, что название Кузбасс появилось в 1842 г., его автором считается исследователь Петр Щекочев, который описал границы Кузнецкого каменноугольного бассейна (сокращенно Кузбасс). Сейчас этим термином пользуются практически все жители региона, а название Кемеровская область используется только как официальный термин, пояснил губернатор.

«Мы сейчас вышли с инициативой, и она очень серьезно обсуждается в Кузбассе: больше 80% жителей хотят, чтобы термин Кузбасс имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область», — приводит слова Цивилева «РИА Новости».

По словам губернатора, совет народных депутатов рассмотрит этот вопрос на заседании 24 октября. В случае если они примут решение сделать Кузбасс вторым официальным названием региона, соответствующие изменения будут внесены в устав Кемеровской области.

Цивилев отметил, что это не повлечет изменений в документации, потому что название Кемеровская область сохранит свою юридическую силу.

Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, когда его предшественник Аман Тулеев, возглавлявший регион более 20 лет, ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

В единый день голосования 9 сентября в Кузбассе прошли досрочные выборы губернатора, на которых Цивилев набрал 81,29% голосов.