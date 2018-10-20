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Шойгу отчитался об итогах операции в Сирии

За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при ее поддержке полностью разгромлены бандформирования запрещенной террористической организации «Исламское государство», заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в субботу на совещании с коллегами из стран АСЕАН.

По словам Шойгу, за время операции было уничтожено более 87 500 боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии. «В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», — сказал Шойгу (его цитирует «Интерфакс»).

Российские саперы за время операции в Сирии разминировали 6500 га территории страны, 1500 км дорог, более 19 000 зданий, добавил министр. Сейчас ситуация в Сирии позволяет беженцам вернуться в свои дома, отметил он. По данным ООН, которые привел Шойгу, из-за войны Сирию покинули почти 7 млн человек.

Ранее бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, сенатор Виктор Бондарев сравнил потери России в Сирии и СССР в Афганистане. За три года в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Почти половина потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20, отметил Бондарев. При этом в Афганистане за три первых года войны погибли почти 4800 военнослужащих.

Бондарев также привел данные о потерях коалиции во главе с США в Ираке. По его словам, за три года войны в Ираке в 2003-2006 гг. американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США — 2309.

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