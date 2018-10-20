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Ищенко рассказал о предложениях отказаться от выборов в обмен на высокий пост

Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко рассказал, что ему поступали предложения отказаться от участия в выборах в обмен на должность вице-губернатора региона. «Были такие предложения: давай, ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — цитирует Ищенко «Интерфакс».

По словам коммуниста, эти предложения поступали «со стороны, через какие-то sms-ки». Ищенко предположил, что это делалось, чтобы потом уличить его в готовности променять участие в выборах на высокий пост и использовать это против него. Кандидат от КПРФ добавил, что намерен участвовать в выборах и не будет «размениваться на вице-губернатора или еще какую-то должность».

Ранее Ищенко опровергал информацию о том, что он получал подобные предложения. Сообщения о том, что ему предложили обменять участие в выборах на должность, коммунист называл информационным вбросом.

О том, что администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в выборах, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко.

В Приморье 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора (в первом туре 9 сентября победитель не определился), но их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Врио главы региона до выборов назначен Олег Кожемяко. Он намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

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