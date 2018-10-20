Bloomberg узнал об использовании стартапов в США для вмешательства в выборы
Операторы, которые стояли за связанными с Россией ботами, использовали инструменты американских стартапов, в том числе IFTTT Inc., для того, чтобы проводить в социальных сетях кампанию по дезинформации и вмешиваться таким образом в выборы в США, пишет Bloomberg.
Об этом, по данным агентства, свидетельствует обнародованный Twitter архив твитов, которые, по данным компании, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей». Из этих материалов, как указывает Bloomberg, следует, что аккаунты, связанные с «фабрикой троллей» пользовались услугами американских стартапов IFTTT, RoundTeam Inc. и Dlvr.it Inc. для того, чтобы автоматизировать и максимально широко распространить свои сообщения.
Например, базирующаяся в Сан-Франциско компания IFTTT, как поясняет агентство, позволяет пользователям подключаться к различным приложениям и автоматически публиковать свой контент на нескольких сервисах. Наиболее активно связанные с Россией боты пользовались услугами IFTTT в конце прошлого года и в начале этого года, отмечает Bloomberg.
Соучредитель IFTTT Линден Тиббетс сообщил агентству, что компания активно изучает опубликованные Twitter данные. По его словам, из 4600 аккаунтов, упоминающихся в расследовании сети микроблогов, 256 использовали услуги IFTTT. Представитель Twitter от комментариев отказался.
В феврале этого года США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Обвинения были выдвинуты против бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, — это Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным.
В пятницу, 19 октября, минюст США предъявил обвинения еще одной россиянке — 44-летней Елене Хусяйновой. Она обвиняется в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября.
По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
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*Здесь и далее данные конгресса США
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