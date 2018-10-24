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Министр внутренних дел Италии обвинил россиян в обрушении эскалатора в Риме

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сегодня обвинил самих болельщиков ЦСКА из России во вчерашнем инциденте в римском метро, когда под людьми обрушился эскалатор. «Считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые прыгали и устраивали бардак. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», — сказал министр в эфире итальянской радиостанции RTL.

Сальвини признал, что в Риме большое и сложное городское хозяйство, поэтому отдельные станции римского метрополитена действительно требуют проверки оборудования и ремонта.

О том, что в случившемся виноваты россияне, говорила и мэр Рима Вирджиния Раджи, побывавшая накануне на месте происшествия. «Свидетели говорят, что болельщики прыгали и танцевали на ступенях эскалатора. Нам предстоит понять, что именно произошло», — заявила мэр Рима.

Авария в римском метро произошла 23 октября около 20.00 мск на центральной станции Repubblica. Под несколькими десятками болельщиков ЦСКА, которые ехали на матч Лиги Чемпионов между «Ромой» и ЦСКА на стадион Olimpico, сломался эскалатор. Под тяжестью людей ступени поехали вниз, люди не могли удержаться на ногах и падали, скатываясь вниз и блокируя выход с нижней площадки.

По последним данным, пострадали около 30 болельщиков ЦСКА, из них 12 раненых — в основном с травмами и переломами ног — отправлены в больницы. Прокуратура Рима и руководство метро столицы Италии расследуют инцидент. Компания, эксплуатирующая римское метро, заверила, что проверка и ремонт всех эскалаторов проводится ежемесячно.

Клуб ЦСКА 23 октября проиграл «Роме» со счетом 0:3.

В римском метро пострадали десятки российских болельщиков