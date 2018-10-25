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Госдума разрешила депутатам и сенаторам отказываться от повышенных пенсий

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий депутатам парламента и членам Совета Федерации добровольно отказаться от доплаты к пенсии. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Для отказа от доплаты парламентариям надо будет написать заявление на имя министра труда и социальной защиты. После отказа от повышенной пенсии изменить свое решение невозможно. Закон вступит в силу с 1 января 2019 г.

«Это вопрос выбора каждого. Нас люди избирают, поэтому данная норма позволяет один раз принять решение: либо сохранить эту надбавку, либо от нее отказаться», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в июле опубликовала информацию о депутатских доплатах к пенсии. Тем, кто работает в Госдуме от пяти до 10 лет, полагается доплата в 46 626 руб. Тем, кто проработал более 10 лет, – 63 581 руб. Инициатор поправок – секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак – отмечал, что депутаты и сенаторы должны получать пенсию в общем порядке для всех россиян. По его мнению, так будет справедливо.

О готовности отказаться от депутатских надбавок к пенсиям уже заявили представители всех парламентских фракций, отмечает ТАСС. Средняя пенсия по России на начало 2018 г. составила 13 300 руб.

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