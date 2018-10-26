Политика

Новости

Болтон прокомментировал возможность санкций против госдолга России

Было бы «неверно» утверждать, что США не собираются вводить новых санкций против России, заявил Reuters Джон Болтон, помощник американского президента Дональда Трампа.

«Было бы определенно неверно говорить, что мы не собираемся налагать на Россию новые санкции. Мы собираемся делать то, что требуется делать и что, по нашему мнению, необходимо», — подчеркнул Болтон.

На вопрос о том, собираются ли США вводить санкции против российского суверенного долга, помощник Трампа ответил, что ему неизвестно о таких планах. «Он [суверенный долг] может быть затронут, если он вовлечен в транзакции, которые связаны с транзакциями, попадающими под санкции. Но под сами санкции он не попадает», — добавил Болтон.

Запрет на операции с российским госдолгом предусматривают два законопроекта американских парламентариев, документы были внесены в Конгресс. Минфин США выступил против введения санкций против госдолга России. Ведомство пришло к выводу, что подобные ограничения приведут к «негативным последствиям для глобальных финансовых рынков и компаний». По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, российский рынок госдолга оказывает существенное влияние на глобальную финансовую систему.