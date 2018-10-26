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Министр обороны США одобрил отправку войск на границу с Мексикой

Министр обороны США Джим Мэттис одобрил отправку войск на границу с Мексикой для борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, количество отправляемых военных Мэттис не определил. Этот вопрос будет решен позже.

Пентагон не ответил на запрос агентства.

25 октября об отправке войск на границу с Мексикой для борьбы с потоком проходящих через эту страну в США нелегальных мигрантов из центральноамериканских стран написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. «Я отправляю военных в этой чрезвычайной ситуации. Они [мигранты] будут остановлены!» — подчеркнул он.

Позже Трамп написал: «Людям из каравана мигрантов: поворачивайте обратно, мы не допускаем нелегальный доступ в США. Возвращайтесь в свою страну и, если хотите, подайте документы на гражданство, как это делают миллионы других».

Источники Reuters говорили, что администрация Трампа рассматривает отправку военных численностью между 800 и 1000. Как отметило агентство, они не смогут принимать участие в работе пограничников — это запрещено законом.

О том, что Мэттис подпишет приказы об отправке 800 или более военных, сообщал и CNN. По данным телеканала, они, имея право лишь на самооборону, не могут применять оружие для пресечения нелегальной миграции. Цель их отправки на границу — техническая поддержка в нескольких пунктах вдоль границы, где, как считается, мигранты могут попытаться пересечь границу. Также они будут проводить медицинское обслуживание пограничников в этих районах.