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Эрдоган анонсировал личную встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скорее всего встретится с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения вопроса о выводе войск США из Сирии, передает Reuters. Когда именно планируется проведение встречи, турецкий лидер не уточнил.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ближайшие дни приедет в Россию для обсуждения ситуации в Сирии. Визит состоится «по распоряжению президента», передает слова министра CNN Turk.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в рабочем графике российского лидера Владимира Путина пока нет договоренностей о встрече с Эрдоганом. «Пока я не располагаю такой информацией», – сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о победе в Сирии над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». В этот же день Белый дом официально сообщил о выводе американских войск из Сирии. Соответствующее распоряжение американский лидер подписал 21 декабря. Вашингтон начал военную операцию против «Исламского государства» в Сирии в сентябре 2014 г.