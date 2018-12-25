Медведев сменил руководителя Росприроднадзора
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении руководителем Росприроднадзора Светланы Радионовой. Документ размещен на официальном сайте правительства.
С сентября 2015 г. Росприроднадзор возглавлял Артем Сидоров, до этого он в течение пяти лет был министром природных ресурсов Татарстана. В июле 2018 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о его увольнении. Сидоров ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы службы был назначен замруководителя Амирхан Амирханов.
Радионова с ноября 2010 г. была замруководителя Ростехнадзора. До этого она работала на различных должностях в прокуратурах Москвы и Московской области, Следственном комитете и Ростехнадзоре. Радионова с 2015 г. входит в состав правительственной комиссии по вопросам ТЭКа и повышения энергетической эффективности экономики.