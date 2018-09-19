Бывший руководитель Росприроднадзора стал вице-президентом нефтяной компании
Бывший руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров назначен вице-президентом по природоохранной деятельности и экологии «Нового потока» (New Stream, владеет крупнейшим независимым НПЗ в России – Антипинским заводом). Об этом сообщает ТАСС.
На новой должности Сидоров будет курировать контроль экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях, выбросы и стоки. Он также будет заниматься программами по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды.
Сидоров возглавлял Росприроднадзор с сентября 2015 г. В июле 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об его увольнении. До этого летом генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора по борьбе с нарушениями при утилизации отходов. По его словам, служба «должным образом не обеспечивает проведение экологической экспертизы».