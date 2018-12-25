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Мэр Клинцов возместил расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Мэр города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевел из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 000 руб., компенсировав таким образом расходы на поездку детей чиновников в турецкий город Демре. Об этом Шкуратов сообщил ТАСС.

«Да, перевел», — ответил мэр Клинцов на вопрос журналиста, оплатил ли он поездку детей в Турцию. По словам Шкуратова, в составе группы детей, которые ездили в Демре за счет средств благотворительного фонда имени Карлова, было 15 детей чиновников.

В марте 2018 г. группа детей из города Клинцы съездила на отдых в турецкий город Демре на средства международного благотворительного фонда помощи детям им. Андрея Карлова. Как выяснил портал «Клинцы.Инфо», у некоторых детей, которые были отобраны для поездки в Турцию, родители работают в городской администрации или в правоохранительных органах.

Эту информацию подтвердила прокуратура города, которая весной провела проверку и вынесла представление Шкуратову. Губернатор Брянской области пообещал рассмотреть вопрос о профпригодности мэра Клинцов. Сам Шкуратов считает, что нарушений в его действиях не было.