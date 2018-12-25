Бывший губернатор Петербурга Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК
Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) избрал председателем бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Об этом говорится в сообщении компании.
В совет директоров ОСК Полтавченко выдвинул премьер-министр Дмитрий Медведев. Через неделю после этого бывший губернатор вошел в совет.
Полтавченко был губернатором Санкт-Петербурга семь лет. Осенью этого года президент России Владимир Путин отправил его в отставку. Тогда же президент предложил Полтавченко возглавить совет директоров ОСК. Исполняющим обязанности губернатора Петербурга был назначен Александр Беглов, который до этого был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.