Бывший губернатор Петербурга Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК

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РЖД начнет продавать невозвратные билеты на поезда с конца января

«Российские железные дороги» (РЖД) начнут продавать невозвратные билеты в вагоны СВ и сидячие, а также в купе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Такие билеты появятся в продаже с 20 января 2019 г., отметила пресс-служба РЖД. Они также будут дешевле возвратных – от 5 до 20%, уточнили там же: «Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки». Пока что невозвратные билеты будут тестировать на нескольких маршрутах, а потом распространят на все поезда, сообщили в компании. Как отмечает агентство, пассажир сможет вернуть невозвратный билет в исключительном случае: при болезни, несчастном случае и др.

Минтранс подготовил законопроект о продаже невозвратных билетов на поезда еще несколько лет назад. Госдума его одобрила в апреле этого года. Закон вступил в силу 1 января 2019 г.

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