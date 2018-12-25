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Лукашенко не удалось добиться пересмотра цен на газ в будущем году

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не удалось на переговорах с президентом России Владимиром Путиным добиться пересмотра цен на газ в будущем году. Это следует из слов вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, который присутствовал на их встрече.

Переговоры Лукашенко и Путина длились около четырех часов. На них поднималось несколько вопросов: двусторонние отношения, налоговый маневр в России, цены на российский газ для Белоруссии, рассказал Силуанов. «Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», – отметил он. В частности, планируется создать рабочую группу из представителей правительств России и Белоруссии, которая будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства стран, сказал Силуанов. «По вопросу ценообразования на газ мы должны определиться за следующий период и начиная с 2020 г. выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии», – продолжил он. На уточняющие вопросы он ответить отказался.

Накануне переговоров Лукашенко провел в Минске совещание, на котором жаловался на российский налоговый маневр, затрагивающий нефтяную сферу. Из-за него Белоруссия потеряла около $4,5 млрд, а до 2024 г. потери могут составить еще $10,5 млрд, говорил он.

На предыдущей встрече с Путиным Лукашенко потребовал единых с Россией цен на газ. По словам белорусского президента, тариф «Газпрома» для транспортировки газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до Белоруссии составляет почти $3 за 1000 куб. м на 100 км, в то время как тариф для российских потребителей – порядка $1, т. е. в 3 раза меньше. Путин посоветовал белорусским властям смотреть не на тариф на прокачку газа, а на конечную цену топлива. Кроме того, Лукашенко обратил внимание президента России, что расценки на топливо для Белоруссии хуже, чем для Германии.