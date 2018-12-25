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Сенатор Косачев на встрече с Путиным предложил создать «список Браудера»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил составить так называемый «список Браудера», включив в него наиболее одиозных иностранных политиков, очерняющих Россию. С таким предложением он выступил на встрече с Владимиром Путиным.

В этот список Косачев предлагает включать «зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями» о России. «Реестр мог бы условно именоваться "списком Браудера" как деятеля, впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики», — заявил сенатор. Работу по составлению этого списка, по его мнению, на себя могла бы взять комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

В ноябре в отношении основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера в России было возбуждено новое уголовное дело — об организации преступного сообщества. Также Генпрокуратура сочла «весьма вероятным», что по приказу Браудера был убит юрист Hermitage Capital Management Сергей Магнитский.

Ранее Браудер был дважды заочно осужден в России — за налоговые махинации, якобы совершенные в его пользу Магнитским, и за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.

Вечером 25 декабря в Кремле состоялась встреча Путина с руководством Совета Федерации, Госдумы и профильных комитетов двух палат. На ней обсуждались итоги деятельности парламентариев в уходящем году.