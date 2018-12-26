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Главком ВМФ рассказал о наращивании стратегического оружия США у границ России

США и страны НАТО разворачивают у российских границ стратегическое высокоточное оружие, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королёв. Он обратил внимание на резкое нарастание «интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации» и указал на развёртывание в приграничных акваториях «морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры». Его заявление на заседании Координационного совета ветеранов ВМФ приводит газета «Красная звезда». О каких именно видах вооружений идет речь, он не уточнил.

Главком пообещал, что силы ВМФ «будут присутствовать в важных районах Мирового океана», что «позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений». Сейчас ВМФ России представляют около 100 боевых кораблей и судов различных классов. В 2019 г. военно-морское командование сосредоточится на создании «качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям» флота, который совместно с другими видами войск обеспечит «стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане», заявил Королев.

Ранее в США была разработана концепция молниеносного глобального удара, предполагающего уничтожение важных военных объектов противника с помощью неядерного высокоточного оружия, напоминает ТАСС. Речь, в частности, идет о штабах, центрах управления и пусковых установках межконтинентальных баллистических ракет. В числе средств нанесения подобных ударов рассматриваются крылатые ракеты, размещенные на субмаринах и надводных кораблях, а также баллистические ракеты подводных лодок в неядерном оснащении.