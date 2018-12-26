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Кремль не стал связывать отставку вице-губернатора Петербурга с жалобой на него Путину

Отставка вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина не связана с жалобой на него на большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

26 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку Албина, а также еще одного вице-губернатора — Михаила Мокрецова.

На большой пресс-конференции Путина на Албина пожаловалась активистка сообщества обманутых дольщиков Алла Андреева. По ее словам, в 2017 г. он, а также Виктор Миненко, который тогда занимал должность федерального инспектора, ввели в эксплуатацию дом, который был недостроен.

После заявления Андреевой администрация Петербурга сообщила, что Беглов встретится с активисткой. Албину было поручено «подготовить все необходимые материалы к предстоящей беседе». Чиновник ответил на высказывание Андреевой в Facebook, обвинив ее в самопиаре и подчеркнув, что он готов к отставке.