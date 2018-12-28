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Кремль с пониманием отнесся к публикации списка сотрудников Русской службы BBC

Кремль с пониманием отнесся к публикации списка и персональных данных сотрудников Русской службы BBC. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы с пониманием относимся, — сказал он, отвечая на вопрос, одобряют ли в Кремле подобную практику. — Мы понимаем, потому что то, что было сделано в Великобритании, — это абсолютно беспрецедентное [действие], не соответствующее цивилизованным нормам, не соответствующее вообще правилам отношения к средствам массовой информации, не соответствующее принципам свободы СМИ, а главное, наносящее прямую угрозу безопасности этих самых физических лиц, которые работают в российском СМИ в Великобритании» (цитата по «Интерфаксу»).

В данном случае нельзя скрыть своего «возмущения, непонимания и осуждения», подчеркнул Песков. «То, что появилось здесь, — ну а что же вы хотели? Мы хоть, как сказал [Владимир] Путин, и не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи, но это только мы в официальном плане», — добавил он.

Британская газета The Times 23 декабря опубликовала список с фотографиями, именами и должностями восьми сотрудников Sputnik — агентства, входящего в холдинг «Россия сегодня» и имеющего региональные представительства за границей, в частности в Лондоне и Эдинбурге. В публикации Sputnik назывался «марионеткой Кремля».

Wonder how much the #IntegrityInitiative paid out for this one? pic.twitter.com/ky1DVQfWUW — Johanna Ross (@shottlandka) 23 декабря 2018 г.

27 декабря в рунете появился аналогичный список сотрудников Русской службы BBC. Телеканал «Дождь» обратил внимание на то, что перечень размещен на сайтах pikabu.ru и «Сегодня.ру» (на момент публикации был недоступен). Как написала британская газета The Guardian, список из 44 человек — в основном россиян — сначала опубликовала группа во «В контакте», а затем перепечатали «правые новостные сайты».