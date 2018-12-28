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Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам

Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий предельную сумму долга по потребительским кредитам. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Размер процентов и неустоек по таким кредитам, срок возврата по которым не превышает года, будет ограничен поэтапно. Если кредит выдан после вступления закона в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 г. не будет превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 г. — в два раза, после — в полтора раза. Процентная ставка по таким займам не будет превышать 1,5% в день, с июля 2019 г. — 1% в день.

Стоимость кредита на момент заключения договора с июля 2019 г. не превысит более чем на треть наименьшую из величин: 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости кредита в процентах годовых.

Закон запрещает начислять проценты по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму не более 10 000 руб., по которым фиксированная сумма платежей достигнет 30 000 руб. Но это не касается неустойки в 0,1% задолженности за каждый день просрочки. Ежедневная фиксированная сумма платежей по таким кредитам не превысит 1/15 максимально допустимого значения фиксируемой суммы платежей.

В договоре в свою очередь будут прописывать, что увеличение срока и суммы кредита запрещено. Закон также запретит взыскание долгов по займам, выданным «черными кредиторами». Теперь такую деятельность могут вести только профессиональные юрлица.