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У египетских пирамид подорван туристический автобус

Туристический автобус подорван в районе египетских пирамид Гизы к югу от столицы Египта Каира, сообщил в пятницу телеканал SkyNews Arabia. По информации канала, есть погибшие и раненые.

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено на обочине дороги в Гизе и сработало во время проезда автобуса. По информации МВД Египта, погибли двое туристов из Юго-Восточной Азии, минимум 10 человек ранены. В автобусе находилась группа туристов из Вьетнама, уточнило министерство.

«В 18.15 по местному времени (19.15 мск) на улице Эль-Марьютыя в Эль-Гизе взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами, что привело к гибели двух и ранению 10 туристов, а также ранению гида и водителя автобуса египетского гражданства. На место выехали силы правопорядка, выясняются обстоятельства», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Российское дипломатическое представительство сообщило, что россиян в автобусе не было. «Россиян не было в автобусе, который был подорван недалеко от пирамид Гизы», — сказали ТАСС в консульском отделе посольства России в Египте..