Политика

Новости

Скворцова поблагодарила Грефа за борт для перевозки спасенного младенца в Москву

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поблагодарила президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа за то, что он предоставил самолет для перевозки в Москву ребенка, спасенного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске. Слова Скворцовой приводит агентство «Прайм».

«Если говорить про малыша, то очень быстро был найден борт. Хочу поблагодарить Германа Оскаровича Грефа. Очень важно было дать готовый борт, борт был его», — рассказала министр. Она отметила, что самолет вылетел за младенцем примерно через полтора часа после того, как стало известно о том, что его достали из-под завалов обрушившегося подъезда.

На борту младенца сопровождала бригада Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), состоящая из детских хирургов, анестезиологов и реаниматологов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В Магнитогорске 31 декабря полностью обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обрушения произошло в результате взрыва бытового газа. Погибли не менее 19 человек. Шестеро спасены и находятся в больницах, в том числе спасенный младенец. Неизвестна судьба более 20 человек.

О спасении младенца 1 января сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В сообщении говорилось, что под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома найден живым 11-месячный ребенок. Спасатели позже уточнили, что его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Мальчик получил множество травм, сообщал Минздрав. Он был доставлен в больницу с обморожением, переломами и закрытой черепно-мозговой травмой. После осмотра ребенка было принято решение перевезти его в Москву для лечения.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки