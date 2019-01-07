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Замдиректора ФСИН рассказал о «безнадеге» в глазах сотрудников ведомства

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уделяет большое внимание психологическому сопровождению сотрудников из-за повышенной моральной нагрузки на них. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега», – пояснил он.

По его словам, у сотрудников ФСИН небольшие зарплаты, при этом они каждый день работаю в тюрьме, им приходится общаться с преступниками, «многие из которых отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления». Среди осужденных много социально неблагополучных, «обозленных на жизнь и проецирующих свои чувства и эмоции на окружающих», добавил Максименко. Он назвал психологическую нагрузку на сотрудников ФСИН колоссальной.

Максименко рассказал, что ФСИН старается исправить ситуацию. По его словам, «уже делается немало». Сейчас в уголовно-исполнительной системе работают более 3000 психологов, из них 358 специализируются на работе с личным составом, 2035 человек оказывают психологическую помощь как осужденным, так и сотрудникам ФСИН. В исправительных учреждениях и следственных изоляторах работают более 1100 кабинетов психологической помощи. В 2018 г. психологи провели более 360 000 обследований сотрудников, из них более 180 000 индивидуальных консультаций, также было проведено более 50 000 групповых психокоррекционных мероприятий, рассказал Максименко. По его словам, руководство ФСИН обеспокоено еще одной проблемой – «ростом случаев нападения осужденных на персонал учреждений».

Замдиректора ФСИН пояснил, что проблема отчасти связана с тем, что сотрудники службы «не хотят применять спецсредства, когда это необходимо», так как потом «полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть».

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